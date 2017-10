SAN MARINO (VG) En lårskade ødela festen for tomålsscorer Joshua King (25). Alvorlighetsgraden er foreløpig ukjent.

– Det er sårt. Jeg har slitt litt de to siste ukene og nå ble det litt for mye. Jeg merket noe og tar ingen sjanser. Vi skal komme hjem og vurdere om jeg kan spille kampen på søndag, men jeg tviler på at jeg blir klar, sier King til VG.

Den norske stjernen var toneangivende i første halvdel av den norske 8-0-nedsablingen av San Marino. Han scoret 2-0-målet på straffe og 3-0-målet fra skrått hold.

Men etter en drøy times spill ble King stående og holde seg til baksiden av låret. Han haltet av banen med en grimase og fikk umiddelbart en ispose på skaden.

– Er det snakk om en strekk?

– Jeg har ikke MR-øyne, så det vet jeg ikke helt. Men det føltes ut som det var noe som nappet, sier King.

Skal undersøkes i Oslo

Lars Lagerbäck forteller at de første undersøkelsene, som han kaller «veldig usikre», tyder på at King er svært usikker til søndagens kamp mot Nord-Irland.

– Om det er alvorlig, vet vi ikke ennå. Vi skal gjøre en undersøkelse når vi kommer tilbake til Oslo, sier landslagstreneren.

Det er en tydelig nedstemt Joshua King som snakker med VG etter kampen. Bournemouth-spissen har slitt med å komme i målform denne høsten, men det løsnet virkelig mot lille San Marino. Så kom skadesmellen.

– Er det surt på en kveld hvor det flyter såpass godt for Norge?

– Jo da. Vi vinner jo 8-0 og må ta med oss det videre selv om det ikke var mot den beste motstanderen. All respekt til dem. Vi satte sjansene våre i dag, men det burde kanskje blitt 12-0 hvis vi virkelig var fokuserte nok. Vi vant 8-0, jeg scoret to og «Moi» fikk et hat trick. Vi må ta med oss det, sier King.

Berge frisk, Berget skadet

Sander Berge ble byttet ut i pausen, men 19-åringen bekrefter overfor VG at det ikke var på grunn av en skade, men fordi han har spilt mange kamper i det siste og ble spart til søndagens Nord-Irland-kamp.

Jo Inge Berget skulle egentlig spille fra start på venstrekanten, men han ble erstattet med Martin Linnes i siste liten på grunn av ryggsmerter under oppvarmingen. Det har foreløpig ikke kommet frem flere detaljer om Malmø-spillerens skade.

Fra før har Pål André Helland meldt forfall på grunn av skade, og Lagerbäck har uttalt at det vil være aktuelt å hente inn erstatter(e) inn mot Nord-Irland-kampen dersom det skulle komme flere skader mot San Marino. Dermed kan det være duket for nye navn i A-landslagstroppen denne helgen.