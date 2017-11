SKOPJE (VG) «For pinglete», «for treg» og «for dårlig til å takle motgang». Fransk ekspert legger ingenting imellom når han langer ut mot Saint-Étiennes nordmann Ole Kristian Selnæs (23).

– Hvis ikke han skjerper seg, kommer han til å dra tilbake til Norge og få en middelmådig karriere, sier den profilerte franske journalisten Bernard Lions, som har dekket Saint-Étienne for storavisen L'Équipe i 20 år samt skrevet bok om klubben.

Etter en lovende start på sesongen, hvor han startet de fire første seriekampene og gjorde en god figur som midtbaneanker på laget, har det utover høsten gått nedover for Selnæs i Saint-Étienne. Siden starten av september har han bare spilt tre Ligue 1-kamper fra start.

– Han er ikke tøff nok, ikke god nok i duellspillet, ikke aggressiv nok. For pinglete, rett og slett. Han er for treg, både fysisk og i beslutningene på banen, og han er en dårlig taper; når han mister plassen sin på laget, blir han fornærmet. Han er for dårlig til å takle motgang. I stedet for å slå tilbake og kjempe hardt på trening, har han en tendens til å bli sittende og sutre på benken. Det er rett og slett uakseptabelt, sier Bernard Lions til VG.

NÅDELØS: Den franske journalisten Bernard Lions dekker Saint-Étienne for avisen L'Équipe. Foto: Bernard Lions

Selnæs kom til Saint-Étienne fra Rosenborg for snart to år siden. Lions, som denne sommeren skrev at både Selnæs og Søderlund var uønsket i klubben, oppsummerer tiden hans i Frankrike slik:

– Ingen betviler de tekniske kvalitetene hans. Men han må skjønne at han ikke lenger spiller «i en lenestol» som han gjorde i Norge. Han må skjønne at han er i en storklubb. Kritikk er en del av jobben. Han må bruke det til å utvikle seg. Han må virkelig passe seg nå. Det siste året har han ikke utviklet seg. Det er et ekte problem for både Saint-Étienne og for Selnæs. Han har blitt en enorm skuffelse.

Under onsdagens pressetreff med det norske landslaget, tre dager etter å ha spilt hele kampen i det ydmykende 5-0-tapet mot erkerival Lyon, svarer Selnæs på kritikken.

– Dette er en som har uttalt seg uten å ha peiling på situasjonen min i klubben, og uten å vite hva som ligger bak hvorfor jeg ikke er fornøyd eller ikke spiller til enhver tid. Han uttaler seg uten å vite fakta. Det bryr jeg meg ikke noe om, egentlig.

– Det er total skivebom. Men dette er jeg vant til. Ni av ti journalister trekker lodd og skriver i blinde. Sånn er det bare. Mange lever av overskrifter, og da bommes det ofte. Det er noe vi fotballspillere vet veldig godt. Jeg bruker ikke en kalori på dette, sier den tidligere Rosenborg-stjernen, som tydeligvis er mer populær blant fansen enn blant franske eksperter:

En viktig grunn til at Selnæs har fått mindre spilletid i Saint-Étienne denne høsten, er at laget ofte spiller i en 4-2-3-1-formasjon som ikke inneholder hans foretrukne ankerrolle på midtbanen.

– I en toer på midten får ikke Selnæs beskyttelsen han trenger. Han er ikke tøff nok til å spille der, så det skaper et stort problem for laget taktisk. Derfor foretrekker treneren (Óscar García) å bruke mer fysiske spillere, sier Lions.

Han mistenker at Selnæs' status på laget kan bli ytterligere svekket etter hvert som sommersigneringen Assane Diousse (20), som ble hentet fra italienske Empoli for nesten 50 millioner kroner i sommer, finner seg til rette i klubben.

– Han er nøyaktig samme spillertype, bare tøffere. Fremtiden til Selnæs begynner å mørkne, sier Lions.

– Litt uvant



– Jeg er jo først og fremst et anker. Det er uten tvil hovedposisjonen min. Jeg har spilt der hele livet, erkjenner Selnæs.

Men når klubblaget i stadig større grad spiller med to sentrale midtbanespillere i stedet for tre, og Lars Lagerbäcks norske landslag konsekvent spiller i 4-4-2, ser han behovet for å tilpasse seg.

– Det blir en litt annen rolle. Men jo mer jeg trener på det, jo bedre blir det. Det er fint å kunne bekle begge deler så bra som mulig.

– Hvordan føler du utviklingen din har vært siden du kom til Saint-Étienne?



– Det er vanskelig å svare på. Jeg føler jeg har blitt en mye bedre fotballspiller. Men de liker å rullere på laget her, da blir det lite kontinuitet for alle spillerne. Det er litt uvant, men man får bare takle det.

PASNINGSSTERK: Ole Selnæs har vist frem sin gode pasningsfot på trening i Makedonia denne uken. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

I skadefraværet til Sander Berge, som har etablert seg i den dypeste av de to sentrale midtbaneposisjonene til Norge, fremstår Selnæs som en naturlig erstatter til kampene mot Makedonia og Slovakia den neste uken. Lagerbäck virker ikke særlig bekymret for trønderens evne til å spille i en slik rolle.

– Selvsagt kan han bli bedre, men jeg har ikke opplevd at han sliter med det. Så er et jo en konkurransesituasjon, finnes det spillere som er bedre enten i Saint-Étienne eller på landslaget, så er det de som får spille i stedet, sier landslagstreneren.