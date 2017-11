Seks mann holder, men hva med resten?

Kommentar (Slovakia - Norge 1-0) Resultatmessig er Norge tilbake på nivå med det landslaget presterte under Per-Mathias Høgmo. Lars Lagerbäck bør bygge Norge rundt fire spillere - pluss finne et fast stopperpar i 2018.

På to treningskamper på bortebane i november, skapte Norge en målsjanse totalt, mot Makedonia og Slovakia. Og Norge slipper inn mål helt mot slutten av begge kampene. Dette er ikke mot to av verdens beste lag, ganske langt fra også, selv om Slovakia godt kan kalles «brukbare».

Problemet er at Norge i øyeblikket er langt fra «brukbare». For etter et par litt oppløftende landskamper tidligere i høst, har dette vært trist å se på, både mot Makedonia og Slovakia. Og hvis det er vanskelig å motivere seg for treningskamper for tomme tribuner i november for enkelte spillere, så er det egentlig ganske greit: Det er bare å si takk for nå.

Det verste er at når det fungerer i korte perioder, når spillerne er gode til å vinne ballen og sette fart fremover, det er nettopp da presisjonen er katastrofalt dårlig, både vanlige pasninger i lengderetningen - og ikke minst innlegg.

Norge hadde øvd på innlegg foran begge disse to landskampene. Det skulle være en prioritet. Det så ikke ut som de hadde øvd i 10 sekunder en gang,

Og de lange innkastene: De fungerer overhode ikke.

Men med fire måneder til neste landskamp, så kan jo mye være snudd på hodet. Sånn er livet til en landslagssjef, på godt og vondt. Foreløpig er det mye vondt. Lars Lagerbäck har fått et grusomt resultat (0-6 mot Tyskland), han har sett laget sitt bare score fem mål på de åtte andre kampene enn mot San Marino (8-0). Faktisk er de tre siste landskampmålene til Norge, minus mot San Marino, et straffespark og to selvmål. Kun to spillemål på åtte landskamper altså.

Det er pinlig, uansett om forsvarsspillet, den defensive tryggheten, er den Lagerbäck, i hvert fall inntil videre, prioriterer. Og som fungerer ganske ok, for å si det sånn.

Poenget er at Norge er nødt til å score mål, i hvert fall skape målsjansene. For i øyeblikket er angrepsspillet like tannløst som under Per-Mathias Høgmo, og resultatmessig er vi tilbake der vi var under hans ledelse. Se bare:

* Norge 2013 (Drillo/Høgmo) 0,92 poeng pr kamp.

* Norge 2014 (Høgmo) 1,25 poeng pr kamp.

* Norge 2015 (Høgmo) 1,22 poeng pr kamp.

* Norge 2016 (Høgmo) 1,00 poeng pr kamp.

* Norge 2017 (Lagerbäck) 1,22 poeng pr kamp.

Det er, rett og slett, skrekkelige tall.

Jeg håper Lars Lagerbäck er nådeløs i 2018. Han er nødt til det, han må smale inn denne troppen kraftig, for i øyeblikket er det for få spillere som har et godt nok nivå inne.

Etter min mening har Norge fire spillere som holder såpass bra nivå at laget må bygges rundt dem:

* Rune Almenning Jarstein viste mot Slovakia at han er Norges desidert meste keeper, i sin 50. landskamp. Flere gode redninger hadde Skiens-gutten, klart Norges beste spiller.

* Sander Berge, skadet, men bør være en klar leder på Norges midtbane i 2018.

* Moi Elyounoussi, den eneste kantspilleren Norge har som gjør de uventede tingene, som er trygg med ball og som hele tiden prøver. I fin utvikling.

* Joshua King, Norges desidert beste spiss. Ingen er i nærheten.

Så må Lagerbäck finne et midtstopperpar som fungerer. Etter Jørgen Skjelviks slappe opptreden på vinnermålet på overtid, er det i øyeblikket liten tvil om at det bør være Håvard Nordtveit og Tore Reginiussen.

Da har vi seks mann inne.

For å finne resten må Lagerbäck lete godt.

Spørsmålet akkurat nå er om det finnes fem så gode norske fotballspillere til blant de han har prøvd, at Norge får et slagkraftig lag om 10 måneder, da kvalifiseringen starter.

Akkurat nå føler jeg meg ikke sikker på det. Håpet er at mye har endret seg når vi kommer ut i 2018.