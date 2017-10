SAN MARINO (VG) Sander Berge (19) kan ikke bare glise over interesse fra europeiske toppklubber. Han leverer oppsiktsvekkende resultater i Belgia.

For da Genk før sesongen gjennomførte fysiske tester, så leverte han best av samtlige på sprinter og smidighet. Det forbauset klubbledelsen at den høyreiste midtbanemannen på 196 centimeter gjør unna en 40-meter på så lite som 4,669 sekunder.

– De ble litt overrasket og nok litt tatt på sengen. Det var første gang de hadde tatt denne testen, og da blir det litt for å se hvor alle ligger i forhold til hverandre. Så da ble de positivt overrasket, men det er bare gledelig, sier Berge.

– Et fantastisk utgangspunkt



Thomas Ødegaard, landslagets fysioterapeut, er begeistret over testresultatene til Berge.

– Det er veldig uvant. Resultatene er i seg selv gjennomgående imponerende. Og når du i tillegg vet at det er snakk om den svære kroppen på bare 19 år, så er det virkelig veldig, veldig sterkt. Resultatene er ganske uvanlige, sier han etter at VG har vist ham tallene.

Han mener mange blir lurt til å tro at Berge er treg på grunn av kroppsbygningen hans.

– Men tallene viser det stikk motsatte. Da kan man legge fra seg synsingen. Han har et fantastisk fysiologisk utgangspunkt. Jeg synes han benytter seg godt av det allerede, men at han har enda større muligheter, sier Ødegaard, som føler seg sikker på at Berge-resultatene ville vært blant de beste også i verdens aller største klubber.

– Gode gener fra mor og far



Sander Berge sitter på taket av landslagets spillerhotell i lille og sjarmerende San Marino med VG. Her møter Norge, som er sjanseløse på å ta seg videre til VM, lilleputten i kvalifiseringens siste bortekamp i kveld. Med utsikt over verdens eldste republikk, prøver han å forklare hvordan han klarer å levere testresultater som neppe gjør ham mindre interessant for beilerne som følger ham tett.

– Jeg har gode gener fra mor og far, jeg må være såpass ærlig. Jeg alltid trent veldig mye fra ung alder, så jeg har kanskje bygget på det potensialet og det jeg har hatt inni meg av kapasitet. Jeg har fått en god del ut av det. Så handler det mer om å bruke det mer og mer i kamp, og ikke bare levere på en og annen test, men det er selvfølgelig gøy å måle seg og vise at man er bra på de fysiske testene.

– For man tenker fort at en spiller som er så høy og stor er mer keitete og treig?

– Jeg har jo sittet og sett meg selv spille kamper, og det ser jo litt ut som at det går litt i ett tempo, men så er det litt fart i beina likevel, sier han med et smil.

Et ekstra øye på spansk fotball

Da Berge sjekket inn på Palace Hotel denne uken, ble han samtidig servert nyheten om at han nok en gang er linket til Sevilla. Den spanske storklubben var ute etter tenåringens tjenester i sommer uten å få napp. Nå kan de gjøre et nytt fremstøt på nyåret.

– Jeg føler jeg er ganske god på å ta det ganske rolig og bra. Jeg tenker ikke stort over det, men jeg får det med meg og det gir kanskje noen positive følelser og en ekstra «boost» i en ellers hektisk hverdag. Men ellers opptar det ikke min tid eller fokus i det hele tatt. Det er mye med at jeg har et godt miljø her på landslaget, i Genk og familie rundt meg som hele tiden passer på at man har hodet på rett plass til rett tid hele veien.

Det som gjør Sevilla-interessen spesielt interessant, er at Berge selv har et hjerte for spansk fotball.

– Det er vel litt ekstra kult. Spanske klubber har ikke alltid vært så oppmerksomme på norske og skandinaviske spillere. Danmark og Sverige har hatt noen flere i La Liga, men det er selvfølgelig stas. Jeg ser alt av fotball, men har et ekstra øye på spansk.

For Berge har læringskurven vært bratt det siste året.

– Det har gått veldig fort. Jeg tok menisken på slutten av fjoråret i Vålerenga og vi holdt på å rykke ned, så da var man brått ganske langt nede. Det snudde litt med å få gå til Genk i januarvinduet, og så plutselig spille kvartfinale i Europa League og være med på A-landslaget, så det har gått veldig fort. Men det er veldig moro at jeg har fått en såpass stigende kurve og at utviklingen har gått den veien.