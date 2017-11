BRATISLAVA (VG) Mens landslaget spiller kamper i Øst-Europa uten ham, jobber midtbanejuvelen Sander Berge (19) seg tilbake fra en skade i Belgia.

Asker-gutten har vært en av de store åpenbaringene på landslaget etter at Lars Lagerbäck overtok Norge i starten av 2017. Han spilte samtlige kamper i år frem til denne samlingen, som han ikke er med på.

Les også: Sander Berge-tester vekker oppsikt

Genk-spilleren pådro seg nemlig en strekk på baksiden av låret under hjemmekampen mot Club Brugge den 25. oktober. Etter de første prøvene fikk Berge forespeilet et fravær på rundt seks uker.

– Det var en ganske massiv strekk, så det tar litt tid å lege. Man må ta og føle litt på det hele tiden, sier Berge til VG nesten tre uker etter skaden.

Her sliter Sander Berge:

– Foran skjema



Etter en tur hjem til Norge for å besøke familie og handle julegaver, var han mandag tilbake i Belgia for å fortsette rehabiliteringen. Etter å ha trent opp muskulaturen i noen uker, har han nå begynt å jogge igjen.

– Det føles bra. Skaden min blir ansett som en av de verste strekkene man kan få, så jeg ligger foran skjema. Det har de sagt. Jeg har kommet ganske langt, sier Berge.

Les mer: Sander Berge om «kontroversiell» Genk-overvåkning

Det er grunn til å tro at han, dersom alt går som det skal, kan være tilbake i spill om rundt to ukers tid. Unggutten prøver å se det positive i skadeavbrekket, som er hans første i 2017.

– Jeg tror ikke dette er noe tilbakesteg for meg. Jeg har gjort det til en bra greie, utnyttet det til å sette ting i pespektiv, roe ting ned, tenke meg litt om og bygge enda mer motivasjon. Jeg gjør meg dessuten til en sterkere utgave av meg selv i gymmen, og får bygd opp overskudd, sier Berge.

Kjetil Rekdal er bekymret for landslaget:

Lagerbäck: – Betyr en del for oss

Han har blitt koblet til en januarovergang til den spanske storklubben Sevilla, men hevder at han ikke tenkte på at skaden kunne komme i veien for noe sånt.

I Slovakia, hvor landslaget lader opp til tirsdagens privatlandskamp etter å ha tapt 2-0 mot Makedonia lørdag, legger ikke Lars Lagerbäck skjul på at han har savnet 19-åringen.

– Det er veldig uvanlig å se en så ung spiller som er såpass bra. Han har vist i landskampene at han betyr en del for oss. Han har gjort det veldig bra, ikke minst med tanke på alderen, sier svensken til VG.

– Jeg synes det er synd at han skadet seg, og håper ikke at det er begynnelsen på et skadeproblem han kommer til å ha fremover, sier han.