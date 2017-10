San Marino-slakten var tidenes største borteseier - og den femte største totalt

SAN MARINO/OSLO (VG) Det norske herrelandslaget i fotball er ikke bortskjemt med storseirer, men det har blitt noen av dem opp gjennom årene. 8-0-seieren borte mot San Marino var tidenes femte største.

Bare fire ganger tidligere har Norge gått av banen med en større seier enn da San Marino ble smadret torsdag kveld. Lars Lagerbäcks menn ga seg ikke før det sto 8-0 i målprotokollen.

Det er tidenes største norske borteseier, inkludert treningskamper.

– Det er klart dette at var solid. Jeg er glad at spillerne viser konsentrasjon gjennom hele kampen og vi takker heller ikke nei til et godt resultat, sier Lagerbäck.

Det var «Moi» Elyounoussi som stjal overskriftene med det første Norge-hat tricket på ti år.

– Det er aldri feil å score mange mål, sier Lagerbäck, etter storseieren.

Men det var som sagt ikke den aller største.

Største norske seirer 28. juni 1946: Norge - Finland 12-0 6. august 1948: Norge - USA 11-0 9. september 1992: Norge - San Marino 10-0 17. juni 1938: Norge - Finland 9-0 5. oktober 2017: San Marino - Norge 0-8 Kilde: Fotball.no

Den kom i 1946 mot Finland, og ble spilt i Bergen. Gunnar Thoresen og Paul Sæthrang scoret tre, mens Reidar Kvammen, Hans Nordahl og Knut Osnes gjorde to hver. Det ga hele 12-0 i målprotokollen.

Nummer to på listen kom to år etterpå. Året var 1948 og motstanderen USA. De fremmøtte på Bislett stadion fikk se Odd Wang Sørensen dunke inn fem (!) av sine totalt 17 landslagsmål, mens Gunnar Thoresen igjen noterte seg for tre scoringer.

Jann Sørdal fikk med seg to mål, mens Gunnar Dahlen scoret det siste. Kampen endte 11-0.

Sørloth-dobbel i 1992

Så kommer vi til en kamp enda flere husker. Datoen er 9. september 1992, stedet er Ullevaal stadion og motstander er, som torsdag, San Marino.

Kjetil Rekdal åpnet scoringsballet etter fire minutter, og to minutter senere var ledelsen doblet ved Gunnar Halle. Så var det Gunnar Sørloth sin tur til å score, og hans to mål før pause gjorde at Norge ledet 4-0 til hvilen, akkurat som torsdag, da Gørans sønn Alexander spilte til en 4-er på børsen.

Etter pause fortsatte målshowet. Roger Nilsen, nok en gang Gunnar Halle, en heading av 1,72 meter høye Erik Mykland og en siste scoring av Kjetil Rekdal, som torsdag kommenterte kampen for Max, gjorde at det endte 10-0 i favør Norge.

Flest landslagsmål 33 mål: Jørgen Juve 26 mål: Einar «Jeja» Gundersen 25 mål: Harald Hennum 24 mål: John Carew 23 mål: Tore André Flo og Ole Gunnar Solskjær --- 10 mål: Joshua King

Femte største

For å finne Norges fjerde største seier, må vi hoppe enda lenger tilbake i tid enn det vi hittil er gått. Også den kampen ble spilt på Ullevaal stadion, og motstanderen var Finland, landslaget vi altså slo hele 12-0 året etter at krigen var over.

Magnar Isaksen åpnet målshowet, før Arne Brustad scoret sitt første av totalt fire mål denne junidagen. Reidar Kvammen ganger to, Torkild Andersen og Trygve Arnesen sørget for at det endte 9-0.

Torsdag kom altså Norges femte største seier gjennom tidene. San Marino, som scoret i returoppgjøret på Ullevaal stadion for nesten nøyaktig ett år siden, ble høvlet over med sifrene 8-0. Tidenens største borteseier.

Etter kampen skrev VGs landslagskommentator Knut Espen Sveegarden at det ikke var så mye å lære av San Marino-seieren, men at Markus Henriksen fikk vist at han kan være rett mann for Lagerbäck.

– For min del var det ekstra gøy med Henriksen. Han var med for første gang og gjorde det veldig bra offensivt på midtbanen ved å komme seg ofte inn i straffeområdet. Det var ekstra gledelig for meg, sier Lagerbäck til VG.

