Regnestykket som svir for Norge: – Lett å se hvorfor Island vinner

Spillerne tilhører ligaer som er like gode, klubbene er sammenlignbare og spilletiden omtrent den samme. Men der Norge for lengst er parkert, dundrer Island-kollektivet til fotball-VM i Russland neste sommer.

VG har sett på en tilnærmet førsteellever hos de to landslagene – og det aller meste er veldig likt:

• Gjengen som har spilt Island til den historiske VM-billetten denne høsten, definitivt sikret med 2-0-seieren over Kosovo mandag, består av fire spillere fra Europas toppligaer.

VG har tatt utgangspunkt i Norges landslagssjef Lars Lagerbäcks ellever fra seieren mot Nord-Irland, men har «byttet inn» de naturlige førstevalgene Joshua King og Rune Almenning Jarstein. Med det har også Norge fire spillere fra de beste seriene.

• Gjennom å sette en «ligascore» (se faktaboks) for hver klubb de 22 spillerne er hjemmehørende til daglig, har VG regnet ut følgende snitt: Island har en ligascore på 2,64, Norge ligger rett bak med 2,73.

Jo lavere tall, jo bedre kvalitetstegn; dersom begge landene hadde hatt samtlige spillere i Europas fem beste ligaer, ville snittet vært på 1,00.

• I spilletid i sin respektive klubber er Norge hakket foran: Lagerbäcks førsteellever har spilt nesten 80 prosent av seriekampene siden ligaenes seriestart i 2017.

• Norge har også flere spillere som er i UEFAs to klubbturneringer denne høsten: Kun stjernen Gylfi Sigurdsson er Europa League-deltager med Everton.

I Rosenborg-duoen Tore Reginiussen og Birger Meling, pluss Hoffenheim-proffen Håvard Nordtveit, har Norge altså tre. I tillegg spiller Mohamed Elyounoussi i Champions League for sveitsiske Basel.

Eventyret Island: Vakrere blir det ikke

– Fantastisk momentum



Likevel er det liten tvil om at Lars Lagerbäcks tidligere landslag Island er bedre enn det han har sjefet over siden januar i år.

– Island har et fantastisk momentum. Den stilen de spiller, krever en enorm lojalitet, og den har de hatt gjennom Lagerbäck-tiden og videre nå, og det har bare blitt forsterket. Det virker som på spillerne at for dem er det størst å spille på Island, tror FC København-manager Ståle Solbakken.

Men han påpeker to ting: At veldig mange andre landslag, ikke bare det norske, hadde kommet dårlig ut i tilsvarende sammenligninger med Island.

Og at tidenes minste VM-deltager i fotball har fått frem én spiller som er veldig, veldig mye bedre enn de andre islendingene – og alle de norske spillerne: Gylfi Sigurdsson, mangeårig Premier League-spiller for Swansea, Tottenham og Everton.

– Det er lett å se hvorfor de vinner. Det er beinhard organisering, løpskraft, dødballer og litt Gylfi-magi. Jeg tror det betyr veldig mye å ha en spiller som ham, så lenge han gjør det samme som kreves av alle de andre. Han spiller jo overalt – på midtbanen, på kanten, som en av to spisser – og gjør jobben uansett, beskriver Ståle Solbakken, som ellers er med på resonnementet om at spiller for spiller er det ikke stor forskjell på Norge og Island:

Stopperduoen Tore Reginiussen/Håvard Nordtveit trenger eksempelvis ikke nødvendigvis være så mye svakere enn hans gamle FCK-stopper Ragnar Sigurdsson og Aberdeen-spiller Kári Árnason – og Bundesliga-proffen Rune Almenning Jarstein kommer neppe dårlig ut i en ren sammenligning med Hannes Halldórsson.

– Nei, han er mye dårligere, ler Solbakken om Island-keeperen i danske Randers.

Playoff-kampene klare: Sverige kan møte Danmark – igjen

– Samhold i verdensklasse



– Ser man spiller for spiller, så er det noen som ikke spiller på det høyeste nivået, men når det kommer til samhold og mentalitet, så er vi i verdenstoppen, mener Matthias Vilhjalmsson.

Den korsbåndsskadede Rosenborg-spilleren med 15 A-landskamper for Island synes det riktignok er vanskelig å svare på hvordan landsmennene står i forhold til de norske spillerne.

Men han er i liten tvil om hva som er «skatten på Sagaøya»: Samhold, mentalitet, organisering.

– Som en stor familie

– Island har mange gode spillere, spesielt har Gylfi (Sigurdsson) vært enestående for oss i kvalifiseringen. Men det norske laget har også et stort potensiale, men det handler mest om å skape et lag, sier Vilhjálmsson til VG.

Islands U21-landslagskaptein Samuel Fridjónsson, som har vært god for Vålerenga i Eliteserien denne høsten, bruker disse ordene:

– Jeg kjenner ikke nok til det norske laget til å si hvorfor det ikke går så bra som de ønsker. Det jeg kan si, er at det islandske laget er som en stor familie hvor alle kjemper for alle, melder Fridjónsson til VG fra U21-samlingen i Albania.

Her er VGs to førsteellevere:



ISLAND (4-4-2)

Keeper: Hannes Halldórsson (33), Randers. Spilt 11 av 11 kamper i danske Superligaen. Ligascore 4.

Høyreback: Birkir Már Sævarsson (32), Hammarby. Spilt 25 av 26 kamper i Allsvenskan. Ligascore 5.

Midtstopper: Kári Árnason (35), Aberdeen. Spilt 4 av 8 kamper i skotsk Premier League. Ligascore 5.

Midtstopper: Ragnar Sigurdsson (31), Rubin Kazan. Spilt 6 av 12 i russisk Premier League. Ligascore 2.

Venstreback: Hördur Magnússon (24), Bristol City. Har spilt 0 av 11 kamper i Championship. Ligascore 3.

Høyrekant: Johann Berg Gudmundsson (26), Burnley. Spilt 6 av 7 kamper i Premier League. Ligascore 1.

FEIRET VM-PLASSEN: Det islandske laget og støtteapparatet stilte seg opp til lagbilde foran fansen på Laugardalsvöllur etter den avgjørende seieren mot Kosovo. Foto: Haraldur Gudjonsson , AFP

Sentral midtbane: Aron Gunnarsson (28), Cardiff. Spilt 9 av 11 kamper i Championship. Ligascore 3.

Sentral midtbane: Emil Hallfredsson (33), Udinese. Har spilt 4 av 7 kamper i Serie A. Ligascore 1.

Venstrekant: Birkir Bjarnason (29), Aston Villa. Har spilt 5 av 11 kamper i Championship. Ligascore 3.

Spiss: Gylfi Sigurdsson (28), Everton. Har spilt 6 av 7 kamper i Premier League. Ligascore 1. Deltar i Europa League.

Spiss: Alfred Finnbogason (28), Augsburg. Har startet 7 av 7 kamper i Bundesliga. Ligascore 1.

Gjennomsnittlig ligascore: 2,64

Gjennomsnittslig spilletid siden ligaenes seriestart i 2017: 70,3 prosent av kampene

NORGE (4-4-2)

Keeper: Rune Jarstein (33), Hertha Berlin. Har spilt 7 av 7 kamper i Bundesliga. Ligascore 1. Deltar i Europa League.



Høyreback: Jonas Svensson (24), AZ Alkmaar. Har spilt 7 av 7 kamper i Eredivisie. Ligascore 3.



Midtstopper: Håvard Nordtveit (27), Hoffenheim. Har spilt 6 av 7 kamper i Bundesliga. Ligascore 1. Deltar i Europa League.

Midtstopper: Tore Reginiussen (31), Rosenborg. Har spilt 21 av 24 kamper i Eliteserien. Ligascore 6. Deltar i Europa League.

Venstreback: Birger Meling (22), Rosenborg. Har spilt 15 av 24 kamper i Eliteserien. Ligascore 6. Deltar i Europa League.

Høyrekant: Mohamed «Moi» Elyounoussi (23), FC Basel. Har spilt 8 av 10 kamper i Super League. Ligascore 3. Deltar i Champions League.

Sentral midtbane: Sander Berge (19), Genk. Har spilt 9 av 9 kamper i belgiske Jupiler League. Ligascore 2.



SLIK FANT VG TALLENE VG har brukt Norges Fotballforbunds/Norsk Toppfotballsenter egne ligaparameter for å komme frem til «ligascore». Europas fem beste ligaer (etter UEFA-rankingen) får score 1, ligaene ranket fra seks til ti får score 2, 11-15 får score 3 og så videre. Eliteserien er ranket som Europas 27. beste liga og får ligascore 6. NFF bruker selv ligascore 3 på Championship (engelsk nivå to).

Sentral midtbane: Markus Henriksen (25), Hull Har spilt 6 av 11 kamper i Championship. Ligascore 3.

Venstrekant: Stefan Johansen (26), Fulham. Har spilt 11 av 11 kamper i Championship. Ligascore 3.

Spiss: Joshua King (25), Bournemouth. Har spilt 7 av 7 kamper i Premier League. Ligascore 1.

Spiss: Alexander Søderlund (30). Saint-Étienne. Har spilt 2 av 8 kamper i Ligue 1. Ligascore 1.

Gjennomsnittlig ligascore: 2,73

Gjennomsnittslig spilletid siden ligaenes seriestart i 2017: 79,2 prosent av kampene.

