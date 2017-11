RBK-keeper André Hansen gir seg på landslaget

LERKENDAL(VG) Rosenborgs solide målvakt André Hansen har ingen intensjoner om å returnere til landslaget med det første.

– Det gjør jeg ikke. Jeg har gitt meg, tror jeg. Eller jeg har jo forsåvidt gjort det. Jeg ringte inn foran forrige samling og sa jeg tar en «break». Så det blir ingen opptreden i mars, nei, sier Hansen til VG.

Har du tenkt på det som bortkastet, når du ikke har fått spille?

– Bortkastet er det ikke, for jeg er stolt av å representere landet. Men jeg har vært med i fem og et halvt år og var vel aldri vært inne i en diskusjon om å spille.

Hansen fikk sin første kamp med flagget på brystet mot Zambia i 2013, men har siden kun stått to landslandskamper til tross for at han jevnlig har vært med i de ulike troppene til kamp.

– Med mye reising, og RBK i Europa, familiesituasjon og skole så tar det mye energi. Jeg har tatt en totalvurdering fordi jeg har lyst til å spille fortball i mange år til. Og det blir lite frihelger generelt.

Her kan du høre hans begrunnelse:

Blir i Trondheim



27-åringen har storspilt for Rosenborg siden overgangen fra Odd i 2014. Han er den best plasserte keeperen og innehar syvendeplassen på VG-børsen én runde før slutt i 2017.

Han stod en ny god kamp for Rosenborg i Europa da Real Sociedad vant 1-0 i Trondheim torsdag. Men årets siste hjemmekamp, blir høyst trolig ikke den siste på Lerkendal.

– Jeg har forberedt meg på å spille her neste år også. Og får vi sånne kamper som det her, så er det bare å glede seg.

Han var fornøyd med prestasjonen, selv om resultatet vippet i favør spanjolene. Det var etter en ny god redning fra Oslo-gutten at bortelaget til slutt fikk satt inn en scoring.

Er det ingen klubber som lurer på deg, da?



– Ikke som jeg vet. Mulig det finnes noen. Men det er ikke sånt jeg tenker på.

– Man må må uansett spille for at det skal være kult å drive med fotball. Jeg har ikke noe behov for å reise ut å sitte på benken. Sånn stemning på stadion som det her, og det å vinne titler vektlegges høyere for meg.