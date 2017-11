SKOPJE (VG) Rosenborg-treneren, landslagstreneren og flere lagkamerater slår ring om Ole Kristian Selnæs (23) etter den harde kritikken fra en fransk journalist.

– Jeg kjenner meg virkelig ikke igjen i det. Det er mange dumme journalister der ute, og i Frankrike har de ingen kontakt med spillerne, så de blir aldri kjent med dem. Jeg synes ikke dette er noe Ole skal stresse for, sier RBK-trener Kåre Ingebrigtsen når VG ringer fra Makedonia.

Onsdag kom den franske journalisten Bernard Lions, som dekker Saint-Étienne for L'Équipe, med knallharde uttalelser om den trønderske midtbanespilleren. Han kalte Selnæs «en enorm skuffelse» og beskrev ham som «pinglete», «treg» og «for dårlig til å takle motgang».

– Sånn er nå fotballverdenen. Denne journalisten dekker Saint-Étienne, men jeg tror kritikken er skivebom. Sånn som jeg kjenner Ole, så jobber han knallhardt for å komme seg tilbake på laget. Han er en lagspiller. Det vil alltid være perioder der du ikke spiller i en stor klubb, ikke minst under en ny trener, men Ole har gjort sine saker meget, meget bra i Saint-Étienne. Jeg tror de har veldig stor tro på ham og er veldig fornøyde, sier Ingebrigtsen, som har fulgt nøye med sin gamle elev etter at han ble solgt til Frankrike for snart to år siden.

FORSVARER GAMLEELEVEN: Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen, som ga Ole Selnæs tillit nok til at han fikk sitt gjennombrudd i Eliteserien, mener kritikken mot spilleren er feil. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Spår fremtid i storklubb

Selnæs startet sesongen sterkt og ble beskrevet som «strålende» etter å ha vært en av Saint-Étiennes beste spillere i de tre første serierundene, som alle endte med seier. Han spilte samtlige 90 minutter i fem av de seks første seriekampene, men i den sjette mot Rennes i slutten av september gjorde han en feil som ledet til baklengsmål.

Siden har han bare startet to kamper: én i ligacupen mot Strasbourg, og én i ligaen forrige helg i 5-0-tapet mot Lyon.

– De kampene jeg har sett av Ole Selnæs i Ligue 1, så har han vært god. Det kan skje at man gjør feil i enkelte kamper, men stort sett så styrer han midtbanen til Saint-Étienne både offensivt og defensivt, sier Ingebrigtsen.

Noe av grunnen til at Selnæs har fått mindre spilletid i det siste, er at klubblaget hans ofte spiller i en 4-2-3-1-formasjon som ikke inneholder hans foretrukne ankerrolle på midtbanen. Men Ingebrigtsen tror Selnæs kan klare seg bra likevel.

– Det tror jeg ikke er noe problem. Det handler bare om rollefordeling. Hvis Ole får en oppgave, så løser han den. Og så er det jo viktig å gi plass til spisskompetansene hans. Ole kommer til å bli en viktig herremann for Saint-Étienne. Og spille for enn større klubb i fremtiden, sier gamletreneren.

Svensson: – Han er en klassespiller

På landslagssamlingen i Makedonia ble Selnæs-kritikken en liten snakkis blant trønderne Markus Henriksen og Jonas Svensson, som tidligere spilte med Selnæs i Rosenborg.

– Jonas viste det nettopp til meg her. Kritikk er en del av å være fotballspiller, men jeg så hele Lyon-kampen og synes han klarte seg fint i den kampen. Jeg synes den er litt krass, sier Henriksen.

FORSVARER KOMPISEN: Jonas Svensson (t.v.) mener kritikken mot Ole Selnæs (i bakgrunnen) er ufortjent. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

– Jeg så noen kamper i starten av sesongen. Da synes jeg han var en av Saint-Étiennes beste spillere. Jeg leste at han ikke har utviklet seg på et år, men jeg ser stor forskjell på Ole nå kontra da han forlot Rosenborg. Han er en klassespiller. Det sier jeg ikke bare fordi jeg er god venn med ham, sier Svensson.

På spørsmål om det er noe sannhet i at Selnæs ikke er så flink til å takle kritikk, klarer de ikke la være å bryte ut i latter.

– Hvis han forklares som litt sutrete, så er han jo det. Det er det ingen tvil om. Det er ikke en gledesspreder, nei, som vi kaller det. Men jeg tror Ole klarer det der veldig godt. Han vet at han er en god fotballspiller, sier Henriksen.

– Det at han ikke tar til seg kritikk, det … Hvis du ser oss når vi sitter og spiller FIFA, så har han aldri tatt selvkritikk noen gang. Det er enten spillet eller oss eller motstanderen. Han langer ut mot alt og alle, sier Svensson og gliser.

Lars Lagerbäck er heller ikke enig i den harde kritikken mot Ole Selnæs.

– Jeg synes han har klart seg bra. Det han har gjort på landslaget har vist at han definitivt har kapasitet til å spille i både toer og treer på midten. Han har masse bra egenskaper, sier landslagstreneren.