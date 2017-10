Ola Kamara i scoringsform: – Jeg burde vært på landslaget

NEW YORK (VG) (New York City – Columbus Crew 2–2) Med 34 fulltreffere på de to siste MLS-sesongene, undrer Ola Kamara (28) seg over at han ikke får sjansen på det norske landslaget.

– Nå har jeg hatt to strake sesonger som er bedre enn de fleste norske spillere, bortsett fra Joshua King. Jeg har vist god scoringsform over to med 34 mål. Jeg burde vært på landslaget, men jeg vet jo også at trenere velger spillere som passer inn i sin spillestil, sier Ola Kamara til VG.

Han sitter på en stol i garderoben i Citi Field i Queens hvor New York Mets normalt spiller baseball. Han er akkurat ferdig med en høydramatisk kamp mot New York City foran 20 000 entusiastiske tilskuere.

Ola Kamara sjokkerte hjemmepublikumet med å sette inn 0–1 med venstrefoten, hans 18. for sesongen, før stjernespissen David Villa (35) scoret to ganger og viste hvorfor han etter tre års fravær har fått sjansen i den spanske landslagstroppen igjen.

– David Villa gir gass fortsatt, han. Vinnerinstinktet er der ennå. Og med Patrick Vieira som trener får han vel ikke slappet så mye av heller, sier Ola Kamara med et smil.

Landslaget

Han trives i MLS og håper Lars Lagerbäck har fått med seg noen av kampene. Kamara har ikke spilt for Norge siden 2014.

– Prestasjonene mine er gode nok. Ligaen er god nok. Men jeg så landskampen mot Nord-Irland. Det er helt klart ikke den ballbesittende fotballen vi spiller i Columbus Crew. Jeg vet ikke om Lagerbäck mener jeg ikke passer inn der, svarer Kamara.

Han viser til at den amerikanske toppserien har landslagsspillere fra Belgia, Spania og Mexico, og at det er rart dersom noen i Norge mener MLS ikke holder høy nok kvalitet. Norges neste landskamper er mot Makedonia 11. november og Slovakia 14. november.

– Blir du skuffet hvis du ikke tas ut?

– Det er blitt hverdagen, det. Det er klart at det irriterte meg litt i begynnelsen, men etter hvert har jeg tenkt at jeg har prestert godt nok, og at det må handle om spillestil, svarer 28-åringen, som har scoret en gang på syv matcher for Norge: I en privatlandskamp mot Moldova i 2014.

Assistenttreneren: Følger med

Assistenttrener på landslaget, Per Joar Hansen, sier at landslagsledelsen følger med på Kamara, og at han er en av åtte-ni spisser som vurderes.

– Er han god nok, blir han tatt ut. Det er sterkt det han gjør i USA. Han putter jevnt og trutt i en liga med mange gode spillere. Så har lagene manglet litt organisering, men det skal ikke ta vekk prestasjonen til Ola, sier Hansen til VG.

– Er MLS-spill et motargument for å ta ham ut?

SCORER MYE: Ola Kamara har feiret mange mål i USA den siste tiden. Her fra en kamp mot Seattle Sounders i mai. Foto: Joshua A. Bickel , AP

– Nei, han har bevist at han er en god spiller og i god form. Han dukker opp i feltet og lukter mål. Han har scoret mye i Norge, mens han ikke scoret så mye i Tyskland og Østerrike, svarer Hansen.

Han mener Kamara kan passe inn som spiss i 4-4-2.

– En spiss for Norge må jobbe to veier. Det kan Ola. Han er også en god relasjonell spiller som er best når han kan kombinere og gå i bakrom. Han har også gode avslutninger, sier Hansen.

King virker å være førstevalget på topp. Ellers imponerer både Alexander Sørloth og Pål Andre Kirkevold i Danmark, mens Alexander Søderlund får spilletid i franske Saint Etienne.

– Det er godt med norske spisser som leverer. Fredrik Gulbrandsen gjør også sakene bra i Østerrike, mener Hansen.

Ny kontrakt?

Mot New York viste Kamara noen fine touch, duellstyrke og ikke minst at han og Federico Higuain, broren til Juventus-spiss Gonzalo Higuain, virkelig vet hvor de har hverandre. Det var Higuain som nydelig spilte fra Kamara som snek seg fri og med ett touch – hans første i kampen – satte inn 0–1.

– Jeg er veldig fornøyd med sesongen. Jeg scoret 16 mål det første året og var en av de mest effektive spissene. Alle sa at andre året skulle bli så vanskelig, og så scoret jeg 18. Dermed holder jeg følge med veldig gode spillere som tjener opp mot 50 og 60 millioner kroner, sier Kamara.

Kamaras representanter er i dialog med klubben om en ny kontrakt. Columbus Crew kommer til å benytte seg av en opsjon på å fornye avtalen med nordmannen i ytterligere to år, og klubben skal etter det VG forstår være forberedt på å justere opp betingelsene. Kamara har i dag en fastlønn på 485 000 dollar.

– Jeg har gode kort på hånden. Men jeg trives veldig godt i klubben og det er ikke noe å stresse med. Akkurat nå fokuserer jeg på sluttspillet, sier Kamara.

Vurderer å flytte til Texas

Først venter en skjebnekamp mot Atlanta i slutten av uken. Vinneren her går inn i hoveddelen av sluttspillet. Kamara smiler bredt når han snakker om hvilken folkefest det blir, med 70 000 mennesker i Atlanta, ledet av trener Gerardo «Tata» Martino.

Ingen klubb trekker flere tilskuere enn Atlanta på sitt nye Mercedes Benz-stadion som kostet svimlende 1,5 milliarder dollar.

Columbus Crew trekker derimot bare drøye 15 000, og for en uke siden annonserte eieren Anthony Precourt at han vurderer å flytte klubben til Austin i Texas hvis ikke han får økonomisk støtte til å bygge et nytt stadion i Columbus sentrum. Supporterne har naturlig nok rast mot klubbeieren for at han vurderer å flytte en fotballklubb i underkant av 200 mil.

– Dette er jo veldig spesielt, og ikke akkurat noe skjer i Europa. Jeg føler at det har samlet gruppen mer, vi viser at vi er mer fokusert og holder sammen. Og supporterne står bak oss, sier Ola Kamara.

I andre omgang viste Columbus hvorfor de nå ikke har tapt på ti kamper. Kamaras lagkompis Josh Williams stanget inn 2–2, før David Villa igjen kom i sentrum. Først med en fantastisk volley som ble reddet av Zack Steffen – og så da han på overtid fikk sjansen til å bli dagens hattrick-helt.

Men Columbus-keeper Steffen reddet straffen han selv hadde forårsaket på klønete vis – og David Villa stoppet på 22 seriemål denne sesongen. Han har nå 61 fulltreffere på tre MLS-sesonger.