Ødegaards store utfordring: – Må finne sin rolle

SKOPJE (VG) I sin første uke som landslagsspiller under Lars Lagerbäck (69) har Martin Ødegaard (18) fått mange instruksjoner om hvordan han skal oppføre seg når laget ikke har ballen.

De som er skeptiske til om Heerenveens ballvirtuose passer inn i spillestilen til Lagerbäck, som er kjent for fysisk styrke og defensivt struktur, peker ofte på forsvarsspillet som ungguttens store utfordring.

Landslagets assistenttrener Per Joar Hansen har vært åpen om at Ødegaard «må fortsatt jobbe med å bidra begge veier og være en viktig mann for laget defensivt».

– I Heerenveen spiller de annerledes, sier Lars Lagerbäck, som etter å ha tatt ut Ødegaard for første gang sa til VG at han mener den nederlandske klubben «kaster for mange spillere frem» og «ikke har så god balanse i laget».

Denne uken har han til tider nærmest vært oppå Martin Ødegaard på treningsfeltet. Først for å diskutere mediepresset – nå for å diskutere forsvarsspill.

Han peker, forklarer og viser hvordan han vil at Ødegaard skal forsvare seg i laget. Da laget trente angrep mot forsvar under onsdagens trening, med Ødegaard som høyrekant på det forsvarende laget, stoppet Lagerbäck opp spillet i noen minutter for å forklare Ødegaard hvordan han ønsker at han skal opptre.

– Han må finne sin rolle. Han må få tydelighet i hva vi vil gjøre. Så er det alltid han som må få erfaringen. Vi kan legge et spill og organisere det så bra som mulig, men det er spillerne som tar valgene, sier Lagerbäck til VG og utdyper:

– Når man skal gå i press, når skal pasningen gå, hvor er man i forhold til motstanderne, hvor er man i forhold til eget lag. Gjøre det tydelig at valgene ligger hos ham. Er laget godt organisert, kan man være aggressiv, er man ikke det, må man være tålmodig.

Ødegaard: – Fint å få info

På spørsmål om hvilke instruksjoner han fikk av Lagerbäck, svarer Ødegaard:

– Det er alltid defensivt ansvar for kantspillere, så jeg er for så vidt vant til det, men her er det er en litt annerledes måte å løse det på enn jeg er vant med fra tidligere. Det blir jo å sette seg inn i det, forstå det og gjøre det beste ut av det. Det er fint å få info og guide på trening.

18-åringen sier til VG at det er «ganske stor forskjell» på måten han er vant til å jobbe på i Heerenveen, og hvordan han blir bedt om å gjøre det under Lagerbäck.

– Her er det veldig rent soneforsvar (hver spiller har ansvaret for å forsvare en sone eller et område), mens i Nederland er man litt mer opptatt av mannsmarkering (hver spiller har i oppgave å markere en bestemt motspiller) i stedet. Det skal ikke bli noe problem å løse det, sier Ødegaard.

– Mange mener forsvarsspillet er der du har mest å gå på. Er du enig?

– Jeg har sikkert mye å gå på der, men jeg føler ikke at det er en begrensning i spillet mitt. Jeg føler at jeg kan håndtere det på en grei måte. Det er ofte det bildet man får av spillere som meg; de som er gode teknisk, kan ikke være gode defensivt. Det er et bilde som setter seg automatisk.

– Litt sånn det er i Norge



– Så det er en slags myte at du er dårlig defensivt?

– Jeg føler generelt at hvis man er en teknisk spiller, så mener folk at han ikke er god defensivt uansett hva han gjør. Det er litt sånn det er i Norge. Det hører med det også, sier Ødegaard.

Etter en halv uke på landslagssamling med Lars Lagerbäck har han gjort seg opp følgende inntrykk:

– Det er litt som forventet. Han er en veldig klar og tydelig måte vi skal gjøre ting på. Det virker lovende. Det er fint at det er såpass tydelig når vi er så lite sammen. Det skal bli kult å få prøve seg i kamp.

Lagerbäck og assistent Per Joar Hansen har sagt at de mener Ødegaard kan brukes både som høyre- og venstrekant. På trening denne uken har han blitt drillet i begge posisjoner. Selv er Heerenveen-spilleren klar på hvor han føler seg best:

– Høyrekant.