Ødegaard rett inn på laget til Lagerbäck

SKOPJE (VG) Martin Ødegaard (18) går rett inn i startoppstillingen til landslaget lørdag kveld mot Makedonia.

Ødegaard er tatt ut i Lars Lagerbäcks tropp for første gang. Etter formiddagstreningen fredag ga den svenske landslagstreneren uttrykk for at 18-åringen ikke engang var garantert spilletid.

– Jeg har hatt mange debutanter som ikke har spilt ett minutt i sin første kamptropp. De er her for at jeg skal bli kjent med dem og de skal bli kjent med oss, sa Lagerbäck på pressekonferansen der han også tok et oppgjør med norsk kultur.

Men i lagoppstillingen til lørdagens kamp, som ble lagt frem for spillergruppen fredag kveld, befinner Ødegaard seg på høyrekanten. Det melder Norges Fotballforbund på Twitter.

Slik starter Norge (4-4-2): Sten Grytebust – Jonas Svensson, Gustav Valsvik, Håvard Nordtveit, Birger Meling – Martin Ødegaard, Ole Kristian Selnæs, Markus Henriksen, Martin Linnes – Ola Kamara, Alexander Sørloth.

Hele uken har Lagerbäck vært ivrig etter å kommunisere med Ødegaard på trening. Tirsdag snakket de om mediepresset, deretter ble det gitt tydelige instrukser om forsvarsspillet, og under fredagens økt på kamparenaen var landslagstreneren opptatt av at unggutten skulle bli flinkere til ikke å bruke for lang tid med ballen. «Spill ballen! Spill ballen!», lød beskjeden da Ødegaard enkelte ganger driblet for mye.

Makedonia-kampen blir Ødegaards tiende for A-landslaget, men hans første på nesten 20 måneder. Ungguttens forrige opptreden var 2-0-seieren over Finland i slutten av mars 2016.

Lagerbäck har gitt tillit til mange spillere som ikke har fått landskamper på lenge. Sten Grytebust starter i mål og får sin første opptreden for Norge siden januar 2014. Ola Kamara danner spisspar med Alexander Sørloth og får dermed sin første landskamp på over tre år.

Lørdagens kamp, som har avspark klokken 18.30, er årets nest siste for Lagerbäcks menn. De avslutter 2017 borte mot Slovakia i en ny privatlandskamp tirsdag kveld.