Ødegaard og Thorsby på A-landslaget: - Tanken er at de skal spille

ULLEVÅL (VG) Det er over et og et halvt år siden Martin Ødegaard (18) spilte for A-landslaget. Nå får han sjansen på landskamp nummer 10.

Troppen mot Makedonia og Slovakia Keepere: Sten Grytebust, Rune Almenning Jarstein og Ørjan Nyland. Forsvar: Haitam Aleesami, Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit, Birger Meling, Tore Reginiussen, Jørgen Skjelvik, Jonas Svensson, Gustav Valsvik Midtbane: Jo Inge Berget, Mats Møller Dæhli, Mohamed Elyounoussi, Markus Henriksen, Stefan Johansen, Martin Linnes, Fredrik Midtsjø, Ole Kristian Sælnes, Morten Thorsby, Martin Ødegaard. Angrep: Joshua King, Pål Alexander Kirkevold, Alexander Søderlund, Alexander Sørloth.

U21-sjef Smerud var først ute med å presentere sin tropp, og innlemmet den Real Madrid-eide Herenveen-spilleren i den. Derfor meldte VG først at Ødegaard ikke ble å finne i Lagerbäcks tropp. Litt senere troppet Norges svenske landslagssjef opp, og han presenterte imidlertid Ødegaard og U21-kompis Morten Thorsby også som A-landslagsspillere.

– Det er noe Perry, jeg og Leif Gunnar (Smerud) snakker mye om. Vi har kriterier, og nå passer det veldig bra. Det er en test hvor han større muligheter til å vise seg fram. Selvsagt er det også fordi han er kvalifisert. Vi har latt U21-siden veie tyngre, men vi valgte å gjøre det sånn denne gangen, sier Lagerbäck.

A-landslaget møter Makedonia den 11. november og Slovakia den 14. november, mens U21-landslaget spiller EM-kvalik mot Irland den 14. november. Planen er at de to ungguttene er med på Norges kamp mot Makedonia, for så å slutte seg til U21-guttas EM-kvalik.

– Tanken er at de skal spille. Hvis ikke hadde vi ikke hatt dem med. Men om de skal starte eller komme inn kan jeg ikke garantere, sier Lagerbäck om de to.

Det er første gang Martin Ødegaard, som fikk sin forrige og totalt niende A-landslagskamp i 2-0-seieren mot Finland i mars i fjor, er tatt ut i landslagstroppen til Lars Lagerbäck.

Morten Thorsby kan på sin side få sin landslagsdebut. Den kan også Hobro-spiss Pål Alexander «Mål-Pål» Kirkevold få.

26-åringen er brennhet i den danske Superligaen, og står med scoring i elleve strake seriekamper. Det er rekord i dansk fotball.

– Han har utviklet seg gjennom høsten og vist kvaliteter. Det er en spiller vi gjerne vil møte, og vi vil se hva han duger til på dette nivået, sier Lagerbäck om ham.

PS: Sander Berge og Tarik Elyounoussi er skadet.

