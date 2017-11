SKOPJE (VG) Martin Ødegaard (18) ligger an til å runde en landslags-milepæl i eksepsjonelt ung alder.

Lørdag kommer Ødegaard, med mindre han skader seg i løpet av uken, til å spille sin A-landskamp nummer 10 for Norge, borte mot Makedonia. Til tross for at det har gått 20 måneder siden sist han var med, ligger han fortsatt langt foran skjema sammenlignet med verdens største fotballstjerner – hvis man ser bort fra kvaliteten på de forskjellige landslagene.

Blant de 30 nominerte til årets Ballon d'Or-trofé (Gullballen) er det kun én spiller som spilte sin 10. landskamp i yngre alder enn Ødegaard (se liste nederst i saken). Chelsea-stjernen Eden Hazard var 18 år, 10 måneder og 10 dager da han rundet 10 landskamper for Belgia. Det er én måned og 15 dager yngre enn Ødegaard er på lørdag.

– Det er kanskje lurt med tålmodighet. Der kanskje lettere å få landskamper for Norge enn for Belgia og disse store landene. Men selvfølgelig, jeg er fortsatt 18 år og har fortsatt veldig god tid, sier Ødegaard til VG.

– Det er en del år til jeg skal være helt på topp. Jeg vet at jeg har mange år på meg, men det er kanskje lett å glemme når jeg debuterte så ungt og har vært med så lenge som jeg har vært i en ung alder, sier han.

– Ekstremt uvanlig

De tre største favorittene til å vinne Gullballen, Cristiano Ronaldo (Portugal), Lionel Messi (Argentina) og Neymar (Brasil), var alle 19 år da de spilte sin tiende landskamp. Mens andre nominerte, som Napoli-stjernen Dries Mertens (Belgia) og Chelseas midtbanespiller N'Golo Kanté (Frankrike), ikke rundet 10 kamper før de hadde fylt 25 år.

– Jeg kjente ikke godt til Ødegaard eller den norske troppen da han debuterte. Men generelt sett er det ekstremt uvanlig å ha så unge spillere på et landslag. Selv i den alderen han er i nå, er det veldig uvanlig, sier landslagstrener Lars Lagerbäck.

Én av de Ballon d'Or-nominerte spillerne står faktisk med færre landskamper enn Ødegaard. PSG-sensasjonen Kylian Mbappé (18) er to dager yngre enn nordmannen og står for øyeblikket med åtte landskamper for Frankrike.

– Jeg har fulgt med på ham nå som han har spilt for PSG i Champions League. Han er ekstrem. Det er kult å se at det er unge spillere som kommer opp og lykkes i storklubber, sier Ødegaard.

Ønsker flere mål

Selv om han har flere landskamper i yngre alder enn superstjernene, hadde de aller fleste av dem åpnet målkontoen – og vel så det – før kamp nummer 10. Ødegaard, som er den angriperen i nederlandsk Eredivisie med flest ballberøringer denne sesongen, tror på rask forbedring.

– Jeg skulle gjerne hatt flere mål og assists. Jeg føler jeg tar steg hele tiden, og at det nærmer seg at det løsner litt foran mål. Jeg venter vel egentlig bare på at det første skal komme, og håper at det skal løsne etter det, sier han.

TIDLIG UTE: Den belgiske Chelsea-stjernen spilte sin 10. landskamp da han var enda yngre enn Martin Ødegaard er nå. Foto: , Reuters

På lørdag, når han skal spille sin 10. landskamp, er Martin Ødegaard 18 år, 11 måneder og 25 dager. Her er de nominerte til Ballon d'Or 2017. Så gamle var de da de spilte sin 10. landskamp:

Eden Hazard: 18 år, 10 måneder, 10 dager (2009). 0 mål. Belgia.

Kylian Mbappé: To dager yngre enn Ødegaard. 8 kamper. 1 mål. Frankrike.

Neymar: 19 år (2011). 6 mål. Brasil.

Lionel Messi: 19 år (2006). 2 mål. Argentina.

Cristiano Ronaldo: 19 år (2004). 1 mål. Portugal.

Karim Benzema: 20 år (2008). 3 mål. Frankrike.

Sergio Ramos: 20 år (2006). 2 mål. Spania.

Toni Kroos: 20 år (2010). 0 mål. Tyskland.

Robert Lewandowski: 20 år (2009). 3 mål. Polen.

Pierre-Emerick Aubameyang: 21 år (2010). 2 mål. Gabon.

Luka Modric: 21 år (2006). 2 mål. Kroatia.

Luis Suárez: 21 år (2008). 5 mål. Uruguay.

Kevin De Bruyne: 21 år (2013). 2 mål. Belgia.

Gianluigi Buffon: 21 år (1999). Italia.

Sadio Mané: 21 år (2013). 2 mål. Senegal.

Paulo Dybala: 22 år (2017). 0 mål. Argentina.

Harry Kane: 22 år (2016). 4 mål. England.

Edin Dzeko: 22 år (2008). 3 mål. Bosnia.

Mats Hummels: 22 år (2011). 0 mål. Tyskland.

Radamel Falcao: 23 år (2009). 1 mål. Colombia.

Antoine Griezmann: 23 år (2014). 3 mål. Frankrike.

Jan Oblak: 23 år (2016). Slovenia.

Philippe Coutinho: 23 år (2015). 1 mål. Brasil.

Leonardo Bonucci: 23 år (2011). 1 mål. Italia.

Isco: 23 år (2015). 1 mål. Spania.

Edinson Cavani: 23 år (2010). 1 mål. Uruguay.

Marcelo: 24 år (2012). 3 mål. Brasil.

N’Golo Kanté: 25 år (2016). 1 mål. Frankrike.

Dries Mertens: 25 år (2012). 0 mål. Belgia.

David De Gea: 25 år (2016). Spania.