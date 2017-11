Norge tapte på overtid i Slovakia

TRNAVA (VG) (Slovakia – Norge 1-0) Norge avsluttet landslagsåret 2017 med sitt andre tap på rad.

For tre minutter på overtid mottok Stanislav Lobotka en god pasning, dro av Birger Meling og Jørgen Skjelvik, og avsluttet forbi Rune Jarstein fra skrått hold.

Dermed ble fasiten til Lars Lagerbäcks første år som norsk landslagssjef brått litt mørkere: Tre seirer, to uavgjort og fire tap, med en målforskjell på 12-13.

Slovakia viste, til tross for sin 24. plass på FIFA-rankingen, få tegn til at de bør være en motstander langt utenfor rekkevidde for Norge – bortsett fra Serie A-stjernen Marek Hamsik med sine alltid like silkemyke medtak og pasninger.

Hjemmelaget styrte spillet uten på noen måte å være livsfarlige fremover, mens Lagerbäcks menn la seg bakpå og (tilsynelatende) ventet på kontringer. Men da en sjelden kontringsmulighet dukket opp, som like før etter at halvtimen var spilt, var det kun spissene Sørloth og Søderlund som gikk i angrep foran ballfører Elyounoussi.

«Moi» var også mannen bak førsteomgangens eneste halvsjanse; hans volleyforsøk fra distanse var godt, men gikk like over tverrligeren. De få innleggene som kom inn fra kantene, var altfor upresise – til tross for at laget har terpet og terpet og terpet på dette den siste drøye uken.

Slovakia skapte den første virkelige sjansen ved Adam Nemec like før pause, men avslutningen traff ikke mål, og lagene gikk til pause med to smultringer på måltavlen. Dermed hadde Norge lagt tre omganger bak seg, to mot Makedonia og én mot Slovakia, og kun skapt to målsjanser – og ingen mål.

Slovakerne fikk opp dampen etter hvilen, og skapte to målsjanser på de første drøye ti minuttene i andre omgang: Marek Hamsik misbrukte kampens klart største sjanse, før samme manns forsøk på å curle ballen i lengste hjørne ble stoppet av Rune Jarstein, som feiret sin 50. landskamp for Norge med en solid prestasjon.

Keeperveteranen fulgte opp med flere strålende involveringer. Han stoppet sin Hertha Berlin-lagkamerat Ondrej Duda to ganger: Først kastet han seg i bena hans i farlig posisjon, så gjorde han en kjemperedning etter at Slovakia-spilleren hadde fintet bort Anders Trondsen i feltet.

Den gode Jarstein-kampen var imidlertid til ingen nytte. For etter at Ola Kamara ett minutt på overtid hadde stått bak gjestenes aller første målsjanse i kampen, ble Norge straffet av Lobotka på kampens aller siste spark.

