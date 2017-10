Norge slo Nord-Irland etter klønete selvmål

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge–Nord-Irland 1-0) Norge ødela Nord-Irlands sterke statistikk. Men de måtte ha selvmål for å vinne.

– Det ble som jeg hadde ventet. En tett kamp som vi gjør det veldig bra i. De får to sjanser på slutten, ellers kontroller vi bra. Dette var en bra fotballkamp. Vi sto fantastisk bra opp, sier Lars Lagerbäck til MAX.

Nakne tribuner, klart mest liv i bortesupporterne, og null å spille for. Da blir fotballkamper som regel kjedelige. Og det ble det på Ullevaal stadion i kveld. Helt til Chris Brunt beinet ballen i eget mål etter 71 minutter på snodig vis.

– Dette gir selvtillit. Det er så deilig. Vi styrer alt. Det er utrolig deilig at vi kan, sier Søderlund.

Innleggsforsøket fra Stefan Johansen rotet keeper Michael McGovern skrekkelig med på streken. Han fomlet ballen omtrent i mål. I et forsøk på å rydde opp banket West Bromwich-spilleren Brunt ballen opp i nettaket.

Legg til at Nord-Irland – som allerede før siste runde i VM-kvalifiseringen – var klare for høstens playoff for Russland-VM ikke hadde sluppet inn mål på de syv siste kampene før de møtte Norge. Imponerende. Men det preget også deres mangel på kreativitet i angrepsspillet i kveldens kamp.

– Jeg er fornøyd med hele lagets innsats. Vi kontrollerer veldig bra. Forsvarsspillet og balansen er veldig god. Vi hadde litt lite bevegelser i starten, men det er et vanskelig lag å spille mot, sier svensken.

Nyland-redninger



Deres beste sjanser kom på 0–1. En dobbeltsjanse. Men Ørjan Nyland var både god og heldig.

Norge kom ingen vei på tabellen. Det var avgjort allerede før matchen at de endte på en skuffende fjerdeplass i den minst spennende VM-kvalifiseringsgruppen fra Europa med Tyskland (regjerende verdensmester) som soleklar vinner. Full pott og 30 poeng.

Etter nesten en hel omgang med balltrilling og ingen målsjanser testet Birger Meling Michael McGovern. Ballen stusset i gresset. McGovern tok ingen sjanser, og slo til corner.

Kampfakta: Norge – Nord-Irland 1-0 (0-0) Ullevaal stadion 10.244 tilskuere Mål: 1-0 Chris Brunt (selvmål 71). Dommer: Sergej Bojko, Ukraina. Gult kort: Chris Brunt (87), Nord-Irland. Norge (4-4-2): Ørjan H. Nyland – Jonas Svensson, Håvard Nordtveit, Tore Reginiussen, Birger Meling – Mohamed Elyounoussi (Tarik Elyounoussi fra 71.), Markus Henriksen (Ole Selnæs fra 83.), Sander Berge, Stefan Johansen (Martin Linnes fra 87.) – Alexander Sørloth, Alexander Søderlund. Nord-Irland (4-5-1): Michael McGovern – Conor McLaughlin, Gareth McAuley, Jonny Evans, Chris Brunt – Josh Magennis, Corry Evans (Shane Ferguson fra 79.), Oliver Norwoood (George Saville fra 46.), Steven Davis, Stuart Dallas – Conor Washington (Kyle Lafferty fra 69.).

Nord-Irland svarte i neste angrep. Lagkaptein Steven Davis prøvde seg med et langskudd. Det var hardt og midt på Ørjan Nyland. Men Nyland som hadde fått sjansen istedenfor Rune Jarstein mistet ballen – fomlet den ut i feltet – og kastet seg før det ble riktig farlig.

Seks minutter før pause var det Stefan Johansen seg nmed frispark fra 20 meter. Det var skru og fart i skuddet. Men McGovern avverget oppe under tverrliggeren.

Søderlund annullert



Norge forsøkte og forsøkte i 2. omgang. De hadde også en ball i mål etter 50 spilte minutter. Men Tore Reginiussen ble avblåst for offside i trekket før Alexander Søderlund feide den i nettet.

På overtid fikk Sørloth mulighet til å øke til 2-0 Men skuddet strøk utenfor fra spiss vinkel. Søderlund satte ballen i mål også på overtid, men han ble avvinket for offside.

Det virket å være feil siden ballen kom fra en nord-irsk-spiller. Uten at avgjørelsen hadde noe betydning.

– Dommeren mener jeg er borti den. Det var kjipt, men vi vant og to seiere på rad smaker veldig godt, sier Søderlund.

– Det går å leve med det siden vi vant uansett, mener Lagerbäck.

De to siste triumfene har gitt mersmak. Han ønsker å få til to treningskamper i november.

– Vi har noen interesserer også blir det lettere å finne ut nå som lagene som skal spille playoff er klare. Jeg håper vi får til to kamper. Jeg er glad hver gang jeg får treffe guttene, sier Lagerbäck.