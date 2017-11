Norge er blitt svakere under Lagerbäck enn under Høgmo

Kommentar Svensk og dansk suksess i VM-kvalifiseringen gjorde ikke akkurat situasjonen noe enklere for de som styrer norsk fotball fra Ullevaal stadion.

For sammenligningene er allerede godt etablert, og ironien vil ikke stoppe før et av landene eventuelt dummer seg ut under VM sommeren 2018.

Nå vil ledelsen i Norges Fotballforbund garantert si det motsatte, at «dette er motiverende for oss», men presset om å få et norsk landslag tilbake til et mesterskap, det vil øke.

Misunnelse

Presset utenfra vil øke. Sånn er mekanismene. Spørsmål som «Hvorfor Sverige og Danmark, men ikke Norge?» er naturlig i tiden som kommer. Og det krever kanskje en enda tøffere gjennomgang av hva som er galt med norsk fotball, enn det var tenkt på forhånd.

For med Island, Sverige og Danmark i VM, så faller argumentasjonen «lite land, dårlig klima», og mange andre unnskyldninger, bort.

At nordmenn misunner svensker, dansker og islendinger VM-sluttspillet, selv om det spilles i Russland, det er dagens understatement.

Likevel: Det er nå hoder, de som tar avgjørelser, må holdes kalde. Det er nå det ikke nytter å bli desperat, det er nå ledelsen i Norges Fotballforbund ikke må stresse.

De må stole at Lars Lagerbäck vet hva han gjør, hvor han vil og hvordan han skal komme seg dit.

Selv om det er vanskelig, spesielt etter det som har skjedd den siste uken.

Avkledd på TV

Ironien over Norge, kontra Sverige, Danmark og Island, er massiv i sosiale medier, i kommentarfelter, på arbeidsplasser – og trolig også blant fotballfolket, hvis de er ærlige.

For at Norge to ganger på rad har spilt en slags oppvarmingskamp før Sverige og Danmark spiller ordentlige fotballkamper, direkte på TV, det har ikke vært god reklame for norsk fotball.

Beklager å si det, men det kunne norsk fotball ha vært foruten. Den forholdsvis lange samlingen, for to kampers skyld, med reising og stress, foran to kamper som, i denne settingen, er ubetydelige, det virker heller ikke som noen stor suksess. Det er enkelt å si i etterkant, men det er ikke sikkert det hadde vært feil å ha en sju dagers samling i varmere strøk – uten kamper, i stedet.

Handlingslammet

Vinteren 2017/18 blir nok en samling i bånn for norsk fotball, etter at landslaget tapte årets to siste fotballkamper, som igjen gjør at fotballåret 2017 ble en ganske trist affære.

I øyeblikket virker det som norsk fotball ligger så langt bak Sverige og Danmark at det nesten er komisk. Der svenskene og danskene har et grunnspil, en plan, pasnings-sikre spillere som kan holde på ballen når det trengs, og som kan skape noe mot hvilken som helst motstander, så virker Norge handlingslammet med ball.

Spesielt på bortebane.

Og at Norge faktisk ikke er bedre etter et år under Lars Lagerbäcks ledelse enn under de tre og et halvt årene under Per-Mathias Høgmo, det må være alarmerende for de som bestemmer på Ullevaal stadion.

Det var neppe planen.

Igjen, fakta:

* På fire bortekamper (minus San Marino) har Lagerbäcks Norge skapt fire målsjanser. Resultat: Null scoringer.

Fire målsjanser altså, på 360 minutters spill. Og det er klart: Skaper du bare en sjanse i hver kamp så er sjansen god for at du aldri scorer mål.

* På hjemmebane har Lagerbäcks Norge scoret fem mål på 22 målsjanser, det er litt i underkant av normalen (4,4 sjanser pr kamp, det vanlige er en scoring på hver tredje eller fjerde sjanse i snitt).

* Under Høgmos ledelse brukte landslaget i smitt fem målsjanser på å score mål. Lagerbäcks lag har nå et snitt på 5,2. For begge landslagssjefene er kampene mot San Marino fjernet.

* Baklengsmål: Under Høgmos ledelse brukte motstanderen på 3,2 målsjanser for hver scoring. Mot Lagerbäcks lag har motstanderen i snitt brukt 2,9 målsjanser pr mål.

Totalt vil dette si at Norge er blitt enda 0,5 sjanser pr kamp svakere under Lagerbäck enn landslaget var under Høgmo.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Det har også ført til flere baklengsmål (1,6 i snitt kontra Høgmos 1,4), og færre scorede mål (0,6 i snitt kontra Høgmos 0,9).

I sum: 0,5 forverret målforskjell pr kamp.

At 2018 blir et meget viktig fotballår for Lars Lagerbäck – det er det liten tvil om.

Det ironiske er at da Åge Hareide bommet med å få Norge til VM 2006 og EM 2008, var det nettopp Lars Lagerbäck som fikk Sverige til de to mesterskapene.

Nå står Hareide der som en vinner, med Danmark i VM 2018, mens Lagerbäck i øyeblikket ser ut til å famle litt i blinde med Norge.

I fotball snus historien fort på hodet.