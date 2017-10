Nå er Sørloth på «norsktoppen» i Danmark

SANDVIKA (VG) Han har fått mye tyn for bommene mot San Marino, men hjemme i Danmark er det ikke noen som klager på uttellingen til Alexander Sørloth (21).

For med syv seriemål for FC Midtjylland og fire i kvalifiseringen til Europa League har trønderen gjort jobben sin etter overgangen fra Groningen.

Akkurat nå er 21-åringen på «norsktoppen» i Danmark. De tre mestscorende i dansk superliga er nemlig norsk eller har en fortid i norsk fotball:

1. Pål Alexander Kirkevold (Hobro), 10 mål (0,91 mål per kamp)

2. Ernst Asante (Nordsjælland), 9 mål (0,82)

3. Alexander Sørloth (FC Midtjylland), 7 mål (0,64).

– Danskene er nok ikke så begeistret for at nordmenn gjør det så bra i Danmark, det gjør det ekstra artig, sier Alexander Sørloth.

– Det har gått veldig bra for min del, og det har det jo gjort for Pål Alexander også. Vi må bare fortsette å «pushe» hverandre så blir en av oss toppscorer i dansk liga.

Han var ikke spesielt effektiv mot San Marino tidligere i uken. Dét har han fått høre også fra «verdens beste møtende spiss», pappa Gøran Sørloth.

– Jeg fikk høre det av «farsan». Han minte meg selvfølgelig på at han scoret to mål sist han spilte mot San Marino. Jeg skulle nok ha satt noen mål, men det er greit at det skjer på en dag hvor vi vinner 8-0.

– Hadde ikke tillit



Da han kom til dansk fotball i sommer på en 4,5 årskontrakt ble han først brukt som spydspiss i FC Midtjylland-angrepet. Nå har han fått selskap på topp av Paul Onuachu. Alexander Sørloth ligger litt til høyre for den nigerianske tanksenteren og får mange løpsdueller mot midtstopperne. Det passer han godt.

Han er svært godt fornøyd med fotballhverdagen i Danmark. Nedturen i Groningen har han lagt bak seg.

– Det var flere faktorer som gjorde at jeg forlot. Treneren som hentet meg ble byttet ut veldig tidlig, så jeg følte at jeg ikke hadde tillit av den nye som kom inn. Da ønsket jeg ikke på kaste bort mer tid i Nederland. Jeg har alltid hatt klare målsetninger og vil spille for et lag som ønsker å satse på meg og gir meg en mulighet til å score masse mål. Det gjør jeg i Midtjylland.

11 mål på 17 kamper i serie og Europa League gir et målsnitt på 0,64 per kamp. Det er ingen andre norske spisser i nærheten av.

På landslaget er uttellingen mer beskjeden med ett mål etter debuten mot Portugal i mai i fjor. Mot Nord-Irland søndag får han anledning til å pynte på den statistikken.

– Det viktigste blir å ta tre poeng for å få opp entusiasmen i det norske folk og få flere publikummere på Ullevaal. Da har det mye å si at vi spiller en god kamp og gjerne vinner. Så tror jeg det er bra for det som skal skje neste år at vi tar med oss en god følelse inn mot neste samling, sier Sørloth.