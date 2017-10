«Moi»-magi og målshow da Norge smadret San Marino: 8-0!

SAN MARINO (VG) (San Marino – Norge 0-8) Landslaget skrev historie på bortebane. I hovedrollen: Mohamed Amine Elyounoussi (23).

Eller bare «Mål-Moi» fra nå av. I sin ellevte landskamp gjorde Basel-vingen noe ingen norsk spiller har gjort siden Steffen Iversen mot Malta i 2007: hat trick for Norge.

– Vi gjør jobben vi skulle. Jeg er fornøyd med noen mål. Uttellingen var bra. Vi er bunnsolide fra start til slutt. Det er herlig, sier Moi Elyounoussi til Max.

Den tidligere Sarpsborg- og Molde-spilleren ble den store spilleren i en norsk borteseier som skriver seg inn i historiebøkene som den største noensinne på bortebane i VM- eller EM-kvalifisering. Det var også Norges største seier – uansett sted – siden 1992 … mot San Marino.

– Det er klart dette var solid. Jeg er glad at spillerne viser konsentrasjon gjennom hele kampen og vi takker heller ikke nei til et godt resultat, sier Lars Lagerbäck til Max.

Disse seierne var større i uoffisielle kamper: 12-0 Finland 1946, 11-0 USA 1948, og 9-0 Finland 1938.

– Det er godt å vinne fotballkamper. Vi respekterte dem før kampen og visste de ville ligge bak. Derfor var det viktig med en tidlig scoring, sier Elyounoussi.

Fornøyd trønder:

Rask scoring



Det var tydelig fra første spark at Lars Lagerbäck hadde bedt sine menn om å gå rett i strupen på de lokale semiproffene; spillerne gjorde alt for å kutte ned all dødtid og holde et høyt tempo i spillet.

– Vi sa vi skulle være hundre prosent aggressive og konsentrerte. Det var vi. Vi kunne også spare krefter de siste 15. Det føles bra før møte med Nord-Irland på søndag, sier landslagssjefen.

Kampfakta: San Marino – Norge 0-8 (0-4) Mål: 0-1 Markus Henriksen (8), 0-2 Joshua King (str. 15), 0-3 King (17), 0-4 Mohamed Elyounoussi (40), 0-5 Elyounoussi (48), 0-6 Ole Selnæs (59), 0-7 Elyounoussi (69), 0-8 Martin Linnes (87).

– Jeg synes mange spilte bra individuelt. Det var gøy å se Markus Henriksen som gjorde det veldig bra. Vi fikk også se hvordan vi vil spille med grunnposisjonene våre i spillet, fortsetter Lagerbäck.

Henriksen var mye involvert framover.

– Det var en fin dag på jobb. Det fungerte det vi sa før kampen. Jeg fikk beskjed om å ta mange tunge løp og det var gøy å være involvert i scoringer, sier Markus Henriksen til VG.

Joshua King trøblet med en skade utover i kampen. Det gir hodebry for svensken før søndag.

– Det er en kjenning i baksiden av låret, men jeg vet ikke hvor alvorlig det er. Men med hans raske muskulatur kan det være et usikkerhetsmoment før Nord-Irland, sier Lagerbäck.

Alexander Sørloth fikk en enorm mulighet til å nikke inn karrierens andre landslagsmål etter fem minutter, men trønderens stygge bom fikk MAX-kommentator Kjetil Rekdal til å utrope at «der hadde faren din scoret». Og det hadde han nok; Gøran Sørloth scoret to da Norge knuste San Marino 10-0 i 1992.

Dette ville Selnæs gjort om han ikke var fotballspiller:

Men før man rakk å tenke tanken på et nytt skrekk-kapittel i norsk fotballhistorie, kom scoringen som senket de rødkledde skuldrene: Markus Henriksen skled i skuddet fra 17 meter, men var heldig og scoret via et sanmarinsk ben.

– Jeg tar den jeg, sier Henriksen klart.

Så var det Joshua King sin tur til å vise hva som skiller en mangemillionær fra Premier League og en regnskapsfører som spiller fotball på fritiden. Bournemouth-spissen banket inn to mål på like mange minutter før «Moi» Elyounoussi fastslo 4-0-ledelsen før pause med et perlefrispark som hadde funnet veien forbi mange flere keepere enn bare San Marino sin.

– Planen satt som den skulle. Hva ble det til slutt? 8-0? Det er en sterk prestasjon uansett hvem vi møter internasjonalt. Det meste klaffet i dag. På søndag blir det tøffere, mener Henriksen.

Fellesnevneren i de fire norske scoringene var en brennhet Henriksen: Han scoret det første, skaffet straffen på 2-0, slo assist på 3-0 og fremprovoserte frisparket til «Moi».

Pausebudskapet til Lagerbäck handlet neppe om å være nådige med de stakkars vertene, for allerede to minutter etter hvilen kom en ny norsk scoring. Nok en gang på et frispark fra «Moi».

Flere milepæler



Sist gang det norske landslaget hadde to målscorere med minst to mål hver i samme kamp, var mot Armenia den 6. oktober 2001. Den gangen scoret John Carew og Bård Borgersen.

Slik gikk det med Danmark:

Det var definitivt en kveld for målrelaterte milepæler: Ole Selnæs, som ble byttet inn med pause, fikk sitt første A-landslagsmål da han klasket et skudd i mål via en San Marino-spiller. Saint-Étienne-profilen har ikke scoret et mål i en tellende fotballkamp siden den 1. november 2015 for Rosenborg mot Haugesund.

Selnæs inntok servitørrollen ti minutter senere da hans innlegg fant pannebrasken til «Moi», som noterte seg for et hat trick og dermed firedoblet sitt antall landslagsmål.

Fem minutter før slutt skulle også Martin Linnes få et minne for livet i form av sitt første landslagsmål.

Om stortapet preget de oppmøtte tilskuerne i San Marino? Ikke mer enn at de jublet høylytt da hjemmelaget kom til sin første avslutning etter 73 minutters spill.