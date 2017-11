«Mål-Pål» uten målbonus: – Ikke penger som driver meg

BRATISLAVA (VG) Landslagsdebutant Pål Alexander Kirkevold (27) har satt kontraktsforhandlingene med Hobro på vent til midten av desember. I en eventuell ny avtale er det iallfall rom for minst én personlig forbedring.

Hans danske klubb har nemlig ikke blitt fattigere av nordmannens scoringsshow (13 seriemål) denne høsten, inkludert rekordrekken med mål i 11 kamper på rad. For nordmannen har ikke scoringsbonus, noe som er relativt vanlig på dette nivået.

Det bekrefter Kirkevold selv overfor VG – og peker på at Hobro har lite ressurser og at han uansett «har det fint».

– Det ble litt sånn at jeg jobbet inn andre ting i kontrakten. Den målbonusen er ikke så viktig. Det er ikke penger som driver meg til å score mål, sier spissen, som fylte 27 år fredag og fikk landslagsdebuten mot Makedonia lørdag.

– Men om du signerer ny avtale med Hobro, skal du vel ha det?

– Det har jeg heller ikke tenkt på. Det får agenten styre. Vi får se hva som ender opp på bordet og sånt, sier Pål Alexander Kirkevold.

Klubben kan slippe ham gratis

Markedsverdien hans gikk neppe ned med en A-landskamp på fotball-CV'en, selv om debuten ikke ble helt som han hadde sett for seg. Norge slet voldsomt med å skape noe i omgangen Hobro-proffen var på banen og ble istedet kontret på av hurtige og presise makedonere.

– En vanskelig kamp å komme inn i. Jeg prøvde å nyte, det var en stor opplevelse, og jeg gjør ikke noe feil, men det eneste jeg kan ergre meg litt over er at jeg prøver å smelle av en gang eller to. Jeg prøver å stikke gjennom to-tre ganger, men kanskje ville jeg avsluttet hjemme i Danmark. Man blir litt mer ydmyk her, smiler Kirkevold – som garanterer at med spilletid mot Slovakia tirsdag kveld, vil han i større grad jobbe for å komme til avslutning.

Uansett har han vist nok til at klubbfremtiden er uviss. Kontrakten med Hobro går ut til sommeren, men klubben ønsker å forlenge med sin toppscorer. Dessuten vil de heller ikke bytte scoringene hans mot penger: Ifølge danske B.T. sier sportssjef Jens Hammer Sørensen at de heller beholder nordmannen til sommeren, ut den danske sesongen, enn å slippe ham mot en overgangssum i januar.

– Det er 50-50. Jeg har lyst til å spille ferdig en sesong i Danmark og kanskje kjempe om å bli toppscorer. Det er det som holder meg igjen, sier Kirkevold og fortsetter:

– Det er noe med det å få en «het» sesong nå, nå som jeg er i god form. Det er ikke alltid lett å komme til ny klubb. Det vet jeg alt om, jeg som har vært litt her og der. Det er mange faktorer som vil vurderes, sier spilleren med fortid i blant annet Mjøndalen, Sarpsborg, HamKam og Sandefjord.

Brann-aktuell

Bergens Tidende har hevdet at Brann er blant klubbene som vurderer Kirkevold.

– Selvfølgelig er det interessant, Brann er en kjempestor klubb. Jeg har ikke hørt noe om det selv, men jeg har ikke så lyst til at agenten min skal ta kontakt om alle som henvender seg. Det er selvfølgelig mange som følger med og er interesserte.

– Kan du være interessert i å skifte til en ny klubb i Danmark?

– Ja, det ville vært aktuelt hvis det var den rette klubben. Men da skulle det vært topplagene, svarer Kirkevold. I praksis vil det si Brøndby, Nordsjælland, Ståle Solbakkens FC København eller FC Midtjylland, der landslagskompisen Alexander Sørloth har etablert seg som storscorer.

Sistnevnte tror for øvrig det kan bli en helnorsk toppscorerkamp i dansk fotball denne sesongen.

– Om Kirkevold ikke blir solgt, tror jeg nok det skal stå mellom oss to, sier Alexander Sørloth – med ni seriemål for Midtjylland.