SKOPJE (VG) Fra matmons til målmaskin: Landslagets nykommer Pål Alexander Kirkevold (26) har fått nyttig hjelp av kjæresten på vei til suksessoppskriften.

Spiss-sensasjonens bedre halvdel, Annelen Cocozza (25), studerer nemlig i Leeds for å bli ernæringsfysiolog. Det er neppe helt uten sammenheng med at Kirkevold peker på kostholdet som en av forklaringene på den elleville oppturen han opplever.

– Jeg får jo råd. Sånn: «Det der er ikke riktig, det der må du ikke spise». Det er selvfølgelig et pluss. Man trenger jo ikke alt det griseriet. Det er bare sånne små ting. I stedet for å ta en pizza en kveld, så spiser man noe sunt, med noe ordentlig kjøtt, poteter og grønnsaker. Det er kanskje de små tingene som gjør at man presterer litt ekstra, sier Kirkevold.

Angriperen fra Re i Vestfold har skutt seg inn i Lars Lagerbäcks tropp som en kanonkule: Mål i elleve strake Superligakamper denne høsten har åpnet dørene til en verden som for bare noen måneder siden virket utopisk. Og mens målene har rent inn, har kiloene rent av.

TOPPTRENT: Her er Pål Alexander Kirkevold etter tirsdagens trening med det norske landslaget. Til høyre: Morten Thorsby. Foto: Arilas Berg Ould-Saada , VG

– Jeg har gått ned i vekt. Uten at det har vært noe bevisst mål, har jeg gått fra rundt 89 kilo til 84. Vi har jevnlig målinger av vekt og fettprosent hjemme i Danmark, og jeg har blitt veldig overrasket over at jeg har gått ned så mye. Det er en faktor. Man føler seg piggere, sier 185 cm høye Kirkevold.

– Ble sittende med mageknipe



Kjæresten forteller om en mann som har skjerpet inn spisevanene.

– Han er veldig flink til å spise balansert og riktig til vanlig. Men det er når han virkelig skal kose seg at det sprekker. Han er veldig glad i mat, og når han først skal kose seg, skal han kose seg veldig. Da går det nedpå både én og to porsjoner. Det kan gå litt over styr, som en gang han allerede hadde spist veldig mye, men skulle trykke i seg en sjokoladeplate. Jeg prøvde å si at det kanskje var nok, men han ble sittende med mageknipe i et par timer, sier Cocozza, som understreker at Kirkevold er en svært habil kokk.

– Etter hvert har han blitt veldig flink til å begrense seg med godteri og søtsaker. Han hører faktisk på meg når jeg sier ifra. Men det kan fortsatt bli enda litt bedre, sier hun og ler.

Et raskt sveip gjennom landslagsferskingens Instagram-profil forsterker kontrasten mellom «gamle» og «nye» Kirkevold. Fra dette:

Til dette:

Trener mer

Det er ikke bare kostholdet Kirkevold har endret på. Han nevner «mange små detaljer» som har bidratt til å utgjøre forskjellen mellom en noe anonym eliteseriespiller og en landslagsspiller.

– Jeg har lagt inn en del treningstimer ekstra etter trening. Jeg har forbedret sånne små ting, og det kan til syvende og sist være faktorene som til sammen gjør at det løsner og jeg scorer så mange mål, sier Kirkevold.

Et av målene kan du se her:

Mens han tidligere gjerne tok seg en fest og dro på festival om sommeren, forteller Kirkevold nå om et mer profesjonelt liv.

– Det er ikke sånn at jeg var en helt uprofesjonell fyr før, men det har blitt ekstremt lite sånt den siste tiden. Hvis jeg kanskje hadde skjønt det da jeg var litt yngre, så kunne jeg kanskje fremskyndet suksessen.

Kjæresten: – Utrolig inspirerende

Hobros måltyv hadde en lovende eliteseriesesong på gang med Sandefjord for to år siden, da han scoret åtte mål fra april til august. På sommeren i 2015 dro han til Danmark, men i starten gikk det ikke helt på skinner: Hobro byttet trener og rykket ned.

Husker du? – Riktig å selge Kirkevold

Det skulle ta nesten to år og et brukbart utlån til Sarpsborg for å komme seg på rett spor. I 2017 har det løsnet fullstendig: Kirkevold troner på toppen av toppscorerlisten, har to ganger blitt kåret til «månedens spiller» i Superligaen og er nå på landslaget i en alder av 26 år.

Som tenåring ble han aldri tatt ut på kretslag eller lignende.

– Mitt råd til unge spillere vil være å lage en tydelig plan. Finn to eller tre ting som du vil bli bedre på, enten det er å bli litt raskere eller litt mer teknisk. Velg noen få ting og øv mye på det i stedet for å prøve å bli best på alt. Sett deg små mål, sier Kirkevold.

Når han trolig får sin første landskamp, hjemme mot Makedonia på lørdag, kommer hans største fan til å sitte og juble i Leeds.

– Jeg er kjempestolt. Det er utrolig inspirerende å se hvor mye han legger i det og alt man må ofre for å lykkes som han gjør. Han gjør en skikkelig bra jobb, sier Annelen Cocozza.