Lyskeplaget Johansen: – Kan ikke gå slik i lengden

SANDVIKA (VG) Landslagskaptein Stefan Johansen (26) har ikke tid til å legge seg under kniven.

Et enkelt inngrep med påfølgende to-tre ukers hvile kunne løst lyskeproblemene som har holdt Stefan Johansen på sidelinjen de to siste landskampene, men Fulham-proffen har ikke tid til det.

Det er for «travelt på kontoret» med inntil seks kamper i måneden og av og til tre på én uke på det neste øverste fotballnivået i England, Championship.

Hadde det bare vært opp til han selv ville han ikke latt seg operere for såkalt Gilmore's groin nå.

– Nei, det ville jeg ikke. Jeg sliter ofte en og to dager etter en kamp, men så blir jeg klar til tredje dagen. Og vi har ofte tre dager mellom kampene i Championship, så det går greit. Men Fulham er innforstått med at hvis det blir for mye smerter, at jeg sliter med å løpe, så er de åpen for at det kan gjøres et inngrep. Vi har bra kontroll på det, sier landslagskapteinen som har meldt seg klar til innsats igjen mot Nord-Irland søndag etter å ha stått over både mot Tyskland og San Marino.

– For din egen utvikling kan det ikke være bra å bare spille kamper og ikke få gjort den treningen som du ønsker?

– Det er et godt poeng og det er en del av totalvurderingen vi må gjøre i løpet av en lang sesong, og finne et tidspunkt hvor man gjøre et inngrep hvis det ikke blir bedre. Jeg kan ikke gå slik i lengden. Nå har det vært ekstremt mange kamper med både klubb og landslag, og det har rett og slett ikke vært tid. Vi får se, vi har dialog med Fulham hele tiden, sier Johansen og er klar på at han er «100 prosent» til søndagens VM-kvalik mot Nord-Irland på Ullevaal.

– Skal gå fint



Inntil videre satser nordlendingen på at «det skal gå fint».

– Så får vi se hvor lenge det holder.

Han kan trøste seg med at når spilleprogrammet er tettest i Championship så er det mest restitusjonstrening mellom kampene. Den er han blitt god på.

Han vil ikke si så mye mer om lyskeproblemene og hva han skal gjøre eller ikke. Men han snakker gjerne om hvordan Norge skal vinne det norske publikum igjen.

– Vi jobber knallhardt for å bli bedre og kjøper det Lars (Lagerbäck) selger til oss. Vi er en gruppe og et trenerteam som nå går i samme retning. Da skal det bli bra.

– Og publikum må lokkes med fint spill og en seier?

– Fint spill er en bonus. Det å vinne fotballkamper er det som fungerer enten du er på klubb eller landslag. Det var ikke all verdens av motstand mot San Marino, men det er en bra prestasjon å score åtte mål. Det er det ingen andre som har klart i vår gruppe. Nord-Irland er en annen liga, men vi vil vinne, sier Johansen.