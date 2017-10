Lagerbäcks plan for Ødegaard: – Et eksepsjonelt talent

ULLEVAAL STADION (VG) Det er over tre år siden han debuterte for Norge. Likevel er Martin Ødegaard (18) den yngste spilleren Lars Lagerbäck (69) noensinne har tatt ut på et landslag.

Svensken svarer kontant «ja» på spørsmål om Ødegaard – i en alder av 18 år, 10 måneder og to uker – er den yngste han har tatt ut i løpet av sin snart 20 år lange karriere i ledelsen til et A-landslag (Sverige, Nigeria, Island og Norge).

– Jeg har aldri tatt med en som er yngre. Det kan jeg virkelig ikke huske, sier Lagerbäck til VG.

Sander Berge er i likhet med Ødegaard født i 1998, men han er født i februar og hadde fylt 19 år da han ble tatt ut av Lagerbäck for første gang i mars.

– Hva forteller dette om Ødegaard?

– At han må være et eksepsjonelt talent, sier Lagerbäck.

Ødegaard har ikke spilt på A-landslaget på over halvannet år, men han rakk å få ni kamper for Norge mellom 2014 og 2016. Han var involvert i alle Norges sjanser i debuten mot Emiratene i august, før han slo Europa-rekord mot Bulgaria noen uker senere:

La plan om å lure pressen

Planen er nå at Ødegaard, i likhet med Heerenveen-lagkamerat Morten Thorsby, skal være med A-landslaget til Skopje og spille mot Makedonia den 11. november. Deretter skal de reise hjem til Norge for å spille for U21-landslaget i EM-kvalifiseringen mot Irland, mens resten av A-landslaget drar til bortekamp i Slovakia.

– Ettersom jeg ikke har sett ham som startspiller i år, har vi valgt å bruke ham til å styrke U21-laget. Jeg tror ikke Martin er enig med meg i dette, men jeg tror det har vært bra for ham å spille i ro og fred på Heerenveen. Han har gjort det bra og er definitivt kvalifisert til å være med i denne 25-mannstroppen, siden det var noen skader. Det føles som en god anledning til å ta ham med, sier landslagstreneren.

Lagerbäcks valg om å utelate Ødegaard har blitt møtt med stadig sterkere reaksjoner blant norske eksperter. Da han omsider skulle gi 18-åringen muligheten, utnyttet Norge-sjefen anledningen til å spille norske medier et puss.

Ettersom U21-troppen ble offentliggjort først, og Ødegaards navn var der, valgte flere medier å publisere nyheten om at Heerenveen-spilleren nok en gang var utelatt. Så viste Lagerbäck frem A-landslagstroppen – og igjen var Ødegaards navn med.

– Herlig, da lykkes vi! Jeg synes det var en veldig morsom idé, sier Lagerbäck og humrer.

Her brenner Ødegaard gigantsjanse:

Skal spille på kanten

– Hva slags utvikling har du sett hos Ødegaard de siste månedene?

– Jeg kan ikke si at jeg ser så stor forskjell på ham mellom nå og starten av sesongen. Jeg opplever at han, som mange andre, har prestert bra og mindre bra i kampene, sier Lagerbäck.

Han er klinkende klar på hvor han har tenkt til å bruke Ødegaard: «Kant. Både høyre og venstre.» Assistenttrener Per Joar Hansen utdyper:

– Vi ser ham som en kantspiller i 4-4-2. Han trives sannsynligvis best på høyre, hvor han kan gå inn i banen. Men med den teknikken og de ferdighetene han har, mener vi at han også kan være aktuell på venstresiden. Det får vi se på når vi kommer ned og får snakket med ham.

ROSER UTVIKLINGEN: Assistenttrener Per Joar Hansen liker det han ser av Martin Ødegaard. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

«Perry» svarer langt mer utdypende enn Lagerbäck på spørsmål om hvilke steg Ødegaard har tatt for å komme seg inn på A-landslaget.

– Jeg synes han har blitt tøffere én mot én, til å dra seg inn og få sluttprodukt gjennom avslutninger og målgivende pasninger. Han nærmer seg flere mål nå gjennom at han skyter mye mer selv. Han må fortsatt jobbe med å bidra begge veier og være en viktig mann for laget defensivt, men jeg synes også at han er på god vei der. I sum synes jeg han har hatt en fin utvikling, sier Per Joar Hansen, som også setter pris på at Ødegaard har tatt mer ansvar på U21-landslaget, som under seieren mot Tyskland.

Han antyder at han synes det har vært noe uheldig for Ødegaard å bli tatt ut på A-landslaget allerede som 15-åring.

– Jeg synes personlig at man i Norge har vært for opptatt av å lete veldig etter unge spillere, det er alltid spørsmål om unge spillere og det har blitt for mye opphaussing. De er unge og må få tid til å vokse inn i klubben sin, vise uke etter uke at de presterer på et høyt nivå før de får spille på landslaget. Jeg synes det har vært helt rett av oss å gi ham tid til å vokse i Heerenveen for seg selv, sier «Perry».