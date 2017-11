Lagerbäck vil vurdere fremtiden

Lars Lagerbäck sier han vil vurdere sin egen fremtid som norsk landslagssjef i fotball dersom ikke Norge presterer bedre i framtiden.

Norges landslag tapte flere kamper enn de vant i 2017, tre seire to uavgjort og fire tap ble fasit i Lagerbäcks første trenerår for de norske fotballherrene. Torsdag ble FIFA-rankingen presentert med Norge på 58.-plass. Målet var å være topp 50.

– Vi har fått den plasseringen vi fortjener, og det er ikke hva jeg håpet på, sier landslagssjefen til NRK.

– Vender vi ikke dette nå, da skal jeg se meg selv i speilet, og se om jeg er rett mann for jobben, sier 69-åringen.

Tok avgjørelse etter EL-exit: RBK-profil gir seg på landslaget

Men tross tap i begge de to siste kampene (Makedonia og Slovakia) ser Lagerbäck forbedring i det norske laget.

– For meg var faktisk de to siste kampene bra, for jeg fikk de svarene jeg følte at jeg trengte. Nå føler jeg at jeg har et bra grep over spillerne som er aktuelle, sier han.

VGs kommentator: Norge er blitt svakere under Lagerbäck enn under Høgmo

Da svensken tok over lå Norge helt nede på 84.-plass på rankingen, så pila peker i alle fall riktig vei. Men fortsatt er det et stykke opp til våre naboer.

Danmark ligger på 12.-plass, Sverige som nummer 18, mens Island ligger som nummer 22. Alle tre kvalifiserte seg til VM i Russland neste år. (NTB)