Lagerbäck tror Nord-Irland er nervøse før skjebnekamp

Norges landslagssjef Lars Lagerbäck tror nordirene er nervøse før det som kan bli en skjebnekamp i deres VM-kvalifisering.

I forkant av oppgjøret mot Nord-Irland i VM-kvalifiseringen, møtte Lars Lagerbäck og Norges kaptein mot San Marino, Håvard Nordtveit, pressen på Ullevaal Stadion. Da kunne Norges landslagssjef fortelle at han føler seg priviligert over å få være Norges landslagssjef.

– Det er alltid interessant å bli trener for et nytt lag. Dersom man ser bort fra Tyskland-kampen, ser man at strukturen i laget blir bedre. Jeg kjenner spillerne bedre og jeg er priviligert som får være her, sier han.

– Kan være nervøse



Søndag møter Norge Nord-Irland på hjemmebane, laget Lagerbäck debuterte mot. Nord-Irland har ennå ikke sikret playoff-plassen, og Lagerbäck tror det kan påvirke kampen på Ullevaal stadion.

– Jeg tror Nord-Irland kan være nervøse. Det er en stor og viktig kamp for dem, og da handler det mye om psyke. Men, jeg tror samtidig at nordirene er sterke mentalt og at de er klar for oppgaven som venter.

Nord-Irland blir definitvt gruppetoer i gruppe C, men kjemper fortsatt om å bli et av de åtte lagene som sikrer en playoff-plass. Nordirene trenger sannsynligvis bare ett poeng mot Norge for å sementere en plass i playoffen. Med seier vil det ikke være noen tvil.

Lagerbäck fikk en marerittstart på livet som norsk landslagssjef, da nettopp Nord-Irland tok ledelsen etter bare 88 sekunder. Det fikk Lagerbäck til å tenke på en engelsk storscorer, som gjorde livet surt for ham da han debuterte som landslagssjef for Sverige.

– Jeg sa det til Perry og tenkte umiddelbart tilbake på Sverige-debuten min. Da scoret Alan Shearer etter mindre en nitti sekunder, sier Lagerbäck, og legger til at Nord-Irland blir en bra test for et norsk landslag, som oser av selvtillit etter å ha knust San Marino 8-0 på bortebane.

Hyller King



Joshua King måtte forlate San Marino-kampen med en skade, og er utilgjengelig til oppgjøret på Ullevaal. Lagerbäck forteller at det dreier seg om en mindre skade, og at King vil være ute i 4-5 dager. Det betyr at han sannsynligvis vil være klar til Bournemouths oppgjør mot Tottenham i Premier League.

Og nettopp Tottenham skal ha vært en av klubbene som følgte King tett i sommer. Etter at den norske spissen leverte en kanonsesong med 16 Premier League-scoringer, var det flere klubber som skal ha fulgt King tett.



Det ville utvilsomt vært bra for norsk fotball med en nordmann i en toppklubb. Og Lagerbäck er, som Liverpool-legenden Jamie Carragher, ikke i tvil om at King, som scoret to mot San Marino, er god nok.

– Han er fysisk sterk, rask med og uten ball, i tillegg til å være en god avslutter. Jeg mener absolutt at han er god nok for en toppklubb i England.

I tillegg til at Norge mangler King mot Nord-Irland, er det tvil rundt Jo Inge Berget, som også var i aksjon mot San Marino. Både han og Rune Almenning Jarstein sto over lørdagens treningsøkt, men sistnevnte blir etter alle solemerker klar til å vokte buret mot laget Norge tapte 0-2 for i Belfast.

Ved Lagerbäcks side satt Håvard Nordtveit. Han ser frem til oppgjøret på søndag, og understreker at det norske landslaget er fulle av energi før kampen.

– Det blir en helt annen kamp for oss, men vi er energiske og positive. Vi må kvitte oss med San Marino-kampen og fokusere på Nord-Irland, og forhåpentligvis kan vi gjøre det bedre enn sist.