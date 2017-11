SKOPJE (VG) Martin Ødegaard (18) åpnet sin første landslagstrening på 20 måneder med en lang prat med sjefen Lars Lagerbäck (69).

Ødegaard ble tatt til side av den svenske landslagstreneren i flere minutter før tirsdagens trening.

– Det handlet bare litt om å bli kjent med ham og høre hva han synes om det vi har gjort så langt. Jeg synes alltid det er best å gjøre det mellom fire øyne. Jeg spurte ham blant annet hvordan han opplever mediene, sier Lagerbäck.

– Vi snakket litt om økten og litt om mediene. Det blir jo mye til tider, men det er sånt som hører med i fotballen, alt det der med oppmekrsomhet og sånne ting. Det bruker jeg ikke så mye energi på, men det er mye som er svart-hvitt. Man må håndtere det også, sier Ødegaard til VG.

Han har riktignok opplevd mer hektiske dager enn denne tirsdagen i Skopje, hvor det kun er fire journalister og to fotografer til stede. Men landslagstrener Lagerbäck gir uttrykk for at han er forbauset over hvor stort medietrykk unggutten har måttet tåle.

– Etter disse månedene i Norge lurer jeg på: Er det mulig å bygge opp et større press på ham? I så fall er dere gode, sier svensken.

Ødegaard har ikke spilt for A-landslaget på nesten 20 måneder. Hans siste opptreden, og niende landskamp til dags dato, var 2-0-seieren over Finland i mars 2016.

Landslagsspillerne ankom makedonske Skopje i tur og orden mandag, men trente ikke før tirsdag formiddag. Lagerbäck hadde gitt klar beskjed på spillermøtet at laget må bli mye bedre på innlegg, så dette var fokus under store deler av treningsøkten.

I motsetning til i Heerenveen, hvor han spiller høyrekant og skjærer inn i banen, ble Ødegaard under tirsdagens trening brukt utelukkende på venstre side, hvor han serverte flere presise innlegg inn til angriperne.

To spillere trente for aller første gang med A-landslaget tirsdag: Morten Thorsby (21) og Pål Alexander Kirkevold (26).

Norge-troppen inneholder i utgangspunktet 22 spillere, men fire av dem var ikke til stede under tirsdagens trening. Jo Inge Berget og Alexander Søderlund ble værende på spillerhotellet Park Hotel & Spa (fem stjerner) for å trene alternativt. Andrekeeper Ørjan Håskjold Nyland spilte kamp så sent som mandag og ankommer Skopje først tirsdag kveld, i likhet med USA-hiten Ola Kamara, som ble kalt opp i siste liten.

Flere spillere, inkludert Joshua King, har den siste tiden meldt forfall på grunn av skade.