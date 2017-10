Lagerbäck: – San Marino kan overraske

SAN MARINO/OSLO (VG) Landslagstrener Lars Lagerbäck (69) understreker viktigheten av at de norske spillerne er tålmodige og bevegelige i VM-kvalifiseringskampen mot miniputtnasjonen San Marino.

– Hvis vi ser på hvordan de har spilt tidligere, må vi være tålmodige og ikke stresse. Vi må holde oss til planen. San Marino kan overraske, så vi må være godt forberedt. Jeg føler vi har alt under kontroll, sa Lagerbäck på dagens pressekonferanse.

Norge slet lenge i hjemmemøtet med San Marino, som nå er nummer 2004 på FIFA-rankingen. Da sto det 1-1 til det var spilt 75 minutter på Ullevaal-stadion. Tre mål på tampen av kampen sørget for 4-1-seier.

– Man skal alltid ha respekt for motstanderen. Går vi ut på banen med 10-15 prosent lavere innsats, kan vi få problemer. Men vi har tro på egne ferdigheter, sier landslagssjefen, som mener nøkkelen mot San Marino er bevegelighet.

– Vi møter et godt defensivt lag. Jeg antar de vil legge seg bakpå og vente på muligheter til å kontre, sa Mohamed Elyounoussi som var med Lagerbäck på pressekonfernansen.

Det norske laget skal reise seg etter det pinlige 0-6-tapet mot Tyskland for en måned siden.

PS! Kaptein Stefan Johansen sliter med en lårskade, men har trent med resten av det norske laget. Lagerbäck avviser at det er noen fare for at Fulham-spilleren ikke kan være med mot San Marino torsdag kveld.