BRATISLAVA (VG) Landslaget hadde terpet på innlegg hele uken. Derfor var Norge-sjef Lars Lagerbäck (69) svært misfornøyd med at spissene knapt ble servert av kantene mot Makedonia.

I 1. omgang traff Håvard Nordtveit Ola Kamara som nesten klarte å løpe inn 1-0, og samme spiss var to centimetre for kort på innlegg fra Mats Møller Dæhli i andre omgang. Men ellers var antall crossere fra kant mot boks langt unna antallet landslagssjefen hadde forventet.

Der var svensken klokkeklar da han møtte norsk presse på spillerhotellet i slovakiske Bratislava, dit landslaget reiste dagen etter 0-2-tapet mot Makedonia.

– Vi slår altfor få innlegg. Det er noe av det vi ikke gjør bra i kampen, sier Lagerbäck på VGs spørsmål om hvorvidt luftsterke Alexander Sørloth ble utnyttet godt nok.

– Ikke bra i det hele tatt



Innleggstrening har dominert landslagets økter i Makedonia den siste uken. Både tirsdag og fredag brukte spillerne lang tid på dette: Kantspillerne og backene slo innlegg inn til spissene og de sentrale midtbanespillerne, gang på gang på gang.

VG vet også at Lagerbäck, under flere spillermøter den siste uken, har vært klinkende klar på at laget ikke har vært bra nok på innlegg i de foregående kampene, og at dette var et nøkkelpunkt inn mot Makedonia-kampen.

– Dette har vi jobbet med i flere samlinger. Når vi har muligheten og spillere i boksen, så skal vi slå innlegg. I går var det ikke bra i det hele tatt, sier Lagerbäck.

– Hvorfor bruker du venstrebente Martin Ødegaard på høyrekanten hvis du vil ha mange innlegg i boksen?



– Delvis fordi han er mest vant til å spille der. Men han kan slå innlegg fra høyrekanten også. Både med sin høyrefot, men han kan også med hans teknikk vende opp og slå innlegg med venstrefoten, sier landslagstreneren.

Han nikker anerkjennende når VG påpeker at innleggene kom hyppigere etter at Mats Møller Dæhli ble byttet inn som venstrekant etter pause. Da klarte også venstreback Birger Meling i større grad å komme seg rundt på kanten for å slå innlegg.

Gir seg selv «knapt godkjent»

Lagerbäck svarer med et bestemt «yes» når han blir spurt om han forventer mer av spillerne sine i tirsdagens kamp mot Slovakia.

– Jeg vil se taktisk bedre spill og fremfor alt mye mer aggressivitet og engasjement. Vi er altfor passive i forsvarsspillet og kanskje først og fremst i angrepsspillet.

Etter Makedonia-kampen, som var Norges åttende under Lagerbäck, står laget med følgende fasit med svensken som sjef: Tre seirer, to uavgjort, tre tap, 12 scorede mål og 12 innslupne.

– Hvordan vil du rangere ditt 2017 så langt på en skala fra 1 til 10?



– Knapt godkjent. Ikke vet jeg, et sted mellom 4 og 5. Jeg vet ikke hvor dere setter grensen for godkjent, sier Lagerbäck.