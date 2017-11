SKOPJE (VG) Landslagssjef Lars Lagerbäck (69) mener vi har et stort problem når det kommer til utviklingen av norske talenter.

– Et stort dilemma er å stille krav. Vi må stille krav til ungdommene, på 15-16 år, når de kommer inn i en elitesatsing. Vi er for snille og skal lære dem å gjøre rett hele tiden, sa Lars Lagerbäck på fredagens pressekonferanse i Makedonia, og la til:

– Vi skal hele tiden forklare til spillerne hvorfor vi gjør som vi gjør. Men jeg tror det er et stort forbedringspotensiale i å stoppe opp treninger og analysere hvordan og hvorfor vi angriper på den måten vi velger, sa svensken.

Forskjellig fra Island

Han hadde stor suksess med Island i fjorårets EM. Veteranen mener det er forskjell på de islandske landslagsspillerne og de spillerne han leder nå.

– Ja. Den gruppen var veldig sterke mentalt. Jeg tror ikke de likte treningene mine så godt, det var mye repetisjon, men under EM kjørte de bare på som om det skulle være en kamp i Reykjavik.

Svensken er usikker på om det er lurt å sende tenåringer ut av Skandinavia for å bli best mulig.

– På Island var det mange som dro fra landet da de var 16-17 år. Jeg tror det er mye av grunnen til at det laget ble så bra, sa han.

TALENT: Landslagstrener Lars Lagerbäck og Martin Ødegaard under onsdagens trening i Makedonia. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Søderlund og Berget spiller ikke

– Men på Island er det viktigere å dra ut tidligere. I Norge og Sverige kan man legge forholdene litt mer til rette fordi vi er flere mennesker. Vi har ressurser i de nordiske landene til å klare dette, sa Lagerbäck.

Fredag ble den siste treningen før lørdagens kamp gjennomført. Treningene i Makedonia har blitt noe forstyrret av at flere spillere har vært småskadd, men landslagstreneren er fornøyd.

– Jeg synes det ser bra ut. Spillerne har vist gode holdninger. Noen småskader har det vært, men det positive er at alle har trent i dag. Jeg er fornøyd med det spillerne har prestert på trening.

Alexander Søderlund og Jo Inge Berget er to av dem som har slitt med skader, og Lagerbäck bekreftet fredag at duoen ikke starter kampen mot Makedonia lørdag.

– Søderlund og Berget spiller ikke, og hvis de gjør det kommer de inn fra benken. Vi skal sette oss ned med det medisinske apparatet etterpå, men jeg regner med at det blir sånn, sa Lagerbäck.

Ødegaard-press

Det knyttes stor spenning til om Martin Ødegaard endelig får sjansen til å vise seg fram for Lagerbäck. På spørsmål om han har gitt etter for medietrykket for å bruke 18-åringen, svarte Lagerbäck at det i så fall ikke er bevisst.

– Det er som med reklame. Hvis jeg har latt meg påvirke er det ikke bevisst. Jeg tar definitivt ut den troppen jeg mener er best. Men massekommunikasjon påvirker hjernen og underbevisstheten, men jeg håper jeg ikke har latt meg påvirke, sa landslagssjefen.