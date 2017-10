ULLEVAAL STADION (VG) Lars Lagerbäck (69) innrømmer at motstanden i San Marino ikke var all verden.

– Jeg tror ikke de hadde vunnet OBOS-ligaen i hvert fall, svarte svensken da han ble spurt av Davy Wathne om hvilket nivå San Marino lå på.

– De er ranket så langt ned at det er vanskelig å si. Jeg har vanskelig for å være mer konkret, sa Lagerbäck.

Dagen etter at Norge valset over San Marino og vant 8-0, gjennomførte landslaget en lett trening på Ullevaal. Søndag er Nord-Irland motstander på den norske landslagsarenaen.

Lagerbäck ble spurt på pressekonferansen om han ønsket å få se nordirsk «Die Hard-mentalitet» hos de norske spillerne:

– Jeg har ikke sett de filmene så mye. Men hvis vi definerer «Die Hard» likt, så vil jeg ha aggressive og karaktersterke spillere. I «Die Hard» dreper de vel til høyre og venstre også, men jeg vil ha en aggressiv spillergruppe.

King reiser hjem

Like før pressetreffer ble det kjent at Joshua King reiser hjem, etter å ha pådratt seg en skade i 8-0-kampen over San Marino.

– Jeg fikk en kjenning i hamstringen. Jeg tar ingen sjanser på det. Jeg, Lars og det medisinske apparatet har diskutert det, og funnet ut at jeg drar hjem for å bli fortest mulig klar for spill i Premier League, sier King til landslagets egen Facebook-side. Bournemouth-spissen scoret to av Norges mål torsdag kveld.

Lars Lagerbäck forteller at Bjørn Maars Johnsen (ADO den Haag) er innkalt som erstatning.

Moi Elyounoussi scoret tre mål torsdag. Lagerbäck fikk spørsmål om han er en X-faktor i laget.

– Gjør han det til en vane, så kan jeg i hvert fall si at han har en X faktor. Han var jo egentlig ikke første frisparktaker, men det er bra da de tar egne initiativ som lykkes, sa landslagssjefen.

Videre fikk han spørsmål om han nå revurderte rekkefølgen på frisparktagerne.



– Ja, definitivt. Vi forsøker jo å trene på det for å se hvem som treffer best, svarte Lagerbäck.

Han ble også spurt om sin vurdering av Nord-Irland:

– De er velorganiserte, fysisk sterke og bra i duellene. Jeg har en veldig stor respekt for dem. Jeg vet ikke om de har noen direkte svakheter. De har bygget dette laget over fem-seks år, og jeg vet ikke om jeg finner noen svakheter.