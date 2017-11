SKOPJE (VG) (Makedonia – Norge 2-0) Martin Ødegaard (18) var et stolpetreff unna drømmecomeback på landslaget. I stedet tapte Norge mot lille Makedonia.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si om kampen, egentlig. Det er vanskelig å si om vi var dårlige eller om Makedonia var gode. Trolig var det begge deler, sier landslagstrener Lars Lagerbäck til VG.

Les også: Norge-profilens elleville prislapp

85. plassen på FIFA-rankingen (27 plasser bak Norge) tok ledelsen takket være en scoring av lagets mest profilerte spiller, Serie A-ringreven Goran Pandev. Like før slutt ble den norske kvelden enda mørkere da keeper Sten Grytebust sendte en klønete klarering rett i bena på Kire Markoski, som trillet inn 2-0.

– Jeg vil ikke gå så langt som å si at det er pinlig, men dette er veldig, veldig skuffende. Det må vi få lov til å si. Det tror jeg alle spillerne og Lagerbäck mener også. Makedonia vinner fullt fortjent, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen til VG på pressetribunen i Skopje.

– Nå hadde vi fått et par gode opplevelser med Lars Lagerbäcks. Vi begynte å se en klar fremgang. I kveld er det et skritt tilbake igjen, sier Mathisen.

Norge stilte med mange nye fjes fra start, og manglet en hel sentrallinje med etablerte profiler: Keeper Rune Jarstein og midtstopper Tore Reginiussen satt på benken, mens midtbanesjef Sander Berge og stjernespiss Joshua King er ute med skade.

– Det er klart du påvirkes av å ha gode spillere borte. Men det skal ikke unnskylde at vi opptrer på denne måten. Jeg tror man skal være litt forsiktige med kritikk mot enkeltspillere, for vi gjør som lag ingen god kamp. Det er ingen katastrofe, men definitivt ingen bra kamp, sier Lagerbäck.

Ødegaard i stolpen

Glisne tribuner og stillhet forsterket inntrykket av treningskamp, og hverken Makedonia eller Norge gjorde stort de første 20 minuttene for å skape entusiasme blant de få oppmøtte på Filip II Arena.

Så dukket kveldens mest omtalte mann opp. Martin Ødegaard, etter et fint fremspill av Martin Linnes, fikk en drømmemulighet til å score sitt første landslagsmål i sin tiende kamp for Norge, men den småfrekke avslutningen traff stolpen og gikk ut.

– Det er vanskelig å gå inn på enkeltspillere i kveld. Det var vanskelig for ham å være bra når laget ikke funker, svarer Lagerbäck på spørsmål om å vurdere Ødegaards prestasjon.

Heller ikke Ola Kamara, som var tilbake med flagget på brystet etter over tre års fravær, klarte å sette ballen i mål da han dukket opp på et strålende innlegg fra Håvard Nordtveit.

De to mulighetene sminket ikke over en ellers trist norsk omgang preget av mange balltap og feilpasninger. En av disse skulle føre til kampens første scoring.

Lest denne? Dæhli og Thorsby var barnerivaler på Oslo vest

Duellsterk Sørloth

Mens alle de norske spillerne var på vei frem i banen i full fart, mistet Ola Kamara ballen slik at Makedonias ringrev Goran Pandev (34) kunne sette i gang en kontring. Han spilte ballen ut til Ezgjan Alioski som, foran en noe passiv Jonas Svensson, fant Pandev igjen med en lur stikker.

Svensson: Taklingskongen i Nederland

Den tidligere Lazio-storscoreren hadde lurt seg inn i feltet bak en uoppmerksom Ole Selnæs, og satte ballen sikkert forbi Sten Grytebust i det norske målet.

– Selnæs gjør ikke jobben sin. Det har vi sett før. Han står og klør seg i hodet når det farlige løpet kommer, sier Mathisen, som mener Norge savnet den skadde Sander Berge.

Etter pause satte Lars Lagerbäck innpå kveldens første debutant: Pål Alexander Kirkevold. Han kom inn på topp for Alexander Sørloth, som med sin imponerende duellstyrke var første omgangs beste nordmann, mens Mats Møller Dæhli kom inn for Martin Linnes på venstrekanten.

Les mer: «Mål-Pål» får mathjelp på privaten

Ødegaard-dommen: – Ingen stor kamp

Kveldens andre debutant fikk sjansen med drøye 20 minutter igjen å spille: Morten Thorsby erstattet Heerenveen-lagkamerat Ødegaard på høyrekanten.

Ungguttens første A-landskamp på nesten 20 måneder oppsummeres på følgende vis av Jesper Mathisen:

– Han blir borte i store deler av kampen. Når han er involvert, ser du at han har noe ved seg. Han har Norges største sjanse, der avslutningen med utsiden av venstrefoten er et godt forsøk. Jeg hadde håpet å se ham enda mer involvert i de posisjonene der han er best. Han løper sine meter defensivt, men gjør ingen stor kamp.

Kampen mistet enda mer rytme i andre omgang, som til tider ble byttet i stykker av de to trenerne. Norge skapte ingen sjanser etter hvilen, og Makedonia var det beste laget frem til de satte inn kampens andre mål etter en kjempebrøler av Grytebust.