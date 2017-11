Lagerbäck bør være bekymret over antall scoringer de siste 10 årene

Kommentar Lars Lagerbäck har snakket mye om å få ned antall baklengsmål på landslaget. Det viktigste i fotball har han derimot ikke berørt så veldig mye – ennå.

Denne kommentaren har både en god- og en dårlig nyhet for Norges svenske landslagssjef før møtene med Makedonia og Slovakia de neste fire dagene.

Vi kan starte med den gode først: De siste årene har det vært etterlyst, spesielt, to ting i norsk fotball – gode midtstoppere og et bedre utvalg av spisser/angripere.

King – og de andre

På stoppersiden har Norge litt å gå på, fortsatt. På spiss-plassen, derimot, ser det lysere ut enn på lenge.

Jeg kan i hvert fall ikke huske sist det var såpass mange kompetente, norske angripere som sloss om plassene i en landslagstropp. Åtte kandidater, åtte aktuelle spisser. Det er mange år siden en norsk landslagssjef har hatt så mange å velge i.

· Joshua King er den beste, den naturlige lederen blant spissene. Er han skadefri og i form, så spiller King. Sånn er det, King har utviklet spillet sitt, blitt bedre til alt, spiller fast på et lag i Premier League og har den farten som trengs internasjonalt. Han har spilt for de tre siste landslagssjefene og står med 10 mål på 31 landskamper.

Lars Lagerbäck liker best å spille med to spisser. Hvis King er med, så vil det egentlig si at de andre sloss om én plass. Her er kandidatene (i øyeblikket).

Åtte mann

· Tarik Elyounoussi står med 43 landskamper, er den mest rutinerte i gjengen og har vært med helt siden debuten i 2011. Har spilt seks av sju kamper under Lagerbäck, og nyter stor tillit hos svensken.

· Alexander Søderlund. Har bitt seg fast hos sin tredje landslagssjef, og både Drillo, Høgmo og Lagerbäck får det samme: Voldsom innsats og fysikk. To mål på 32 landskamper er selvsagt ikke bra for en spiss, men Søderlund tilfører likevel alltid mye med sin tilstedeværelse. En spiller Lagerbäck liker.

· Alexander Sørloth er kanskje den som har hatt den beste utviklingen det siste året. Storspiller i Danmark, og har også på landslaget vist at han kanskje er den mest ideelle makkeren til King, med en blanding av høyde, fysikk og smartness.

· Pål Alexander Kirkevold. «Den tredje Alexander» er nok en formspiller, som Sørloth. Banker inn mål i dansk fotball, og derfor får han også en fortjent sjanse nå. Har brukt tid på å få gjennombruddet, men ved det viser han samtidig en viktig ting: Ikke gi opp spillere som ikke har slått gjennom da de 20 år.

· Ola Kamara – scorer og scorer i USA, og har etterlyst denne muligheten lenge. Nå fikk han den, og det er opp til Kamara nå. Han er i den «beste spissalderen» (28) og har vært en stabil målscorer over lang tid nå.

· Bjørn Maars Johnsen har fått sjansen i to kamper, og har egenskaper Lagerbäck liker. Er nok likevel et stykke bak i køen akkurat nå.

· Adama Diomande – var fast inventar i siste delen av Per-Mathias Høgmos periode som landslagssjef, og har én kamp under Lagerbäcks ledelse. Han kan fort bli aktuell igjen hvis han holder seg skadefri og spiller seg inn på Hull. Dio har mange av egenskapene Lagerbäck ser etter – fysikk og godt hodespill.

Dårlig med scoringer

Dette er vel og bra. Men det må også til, for den dårlige nyheten er at Norge scorer færre og færre mål i landskampene.

Fakta er vrient å komme seg unna. Og fakta er følgende:

· I perioden 1988-1997 scoret Norge 169 mål på 103 kamper. Snitt: 1,64 mål pr kamp (kampene mot San Marino er sløyfet).

· I perioden 1998-2007 scoret Norge 193 mål på 127 kamper. Snitt: 1,52 mål pr kamp.

· I perioden 2008-2017 scoret Norge 101 mål på 97 kamper. Snitt: 1,04 mål pr kamp (kampene mot San Marino er sløyfet).

Det er en dramatisk nedgang de siste årene, og i 7 av 10 kamper de siste 10 årene har Norge scoret null eller et mål. Tar du med de kampene Norge har scoret to mål, så blir det 92 prosent av kampene med null, et eller to mål de siste 10 årene.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Fokus må flyttes

Du vinner ikke mange fotballkamper da. Og dette er selvsagt også et godt argument for å stramme opp det defensive. Da er ikke Norge like avhengige av å score mange mål.

Men det er en fordel med fokus på scoringer på motstanderen også – ikke bare i eget mål.

Og nå har i hvert fall Lagerbäck spisser som scorer for klubblagene sine.

Heldigvis.