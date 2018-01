Kristoffer Ajer høster ros fra A-landslaget: – Veldig sterkt

Kristoffer Ajer (19) har ikke ligget på latsiden i romjulen. Med skotsk storspill har stopperen for alvor meldt seg på i landslagsdiskusjonen.

Det bekrefter Norges assistenttrener Per Joar Hansen.

– Det er en spiller vi følger tett og diskuterer veldig mye. Lars (Lagerbäck) og jeg hadde senest i julen en prat om Ajer. Lars er imponert av at han har spilt seg inn på laget i Celtic. Det er gledelig og veldig sterkt, sier «Perry» til VG.

Hylles av sjefen: – Toppklasse

Alt har gått svært raskt for tenåringen fra Rælingen den siste måneden. Ajer hadde bare startet to seriekamper for Celtic frem til desember. Siden har han startet seks av åtte kamper for den skotske storklubben, inkludert de fire siste.

Tallene taler for at det fortsetter slik: Celtic har holdt nullen i fire kamper på rad med Ajer på banen og er ubeseiret i seriesammenheng med nordmannen i startoppstillingen. De to siste kampene uten Ajer har endt med 4-0-tap mot Hearts og 2-2 mot Hibernian.

Ajer-tabbe: Kostet U21-landslaget seier

Sesongen startet ikke like bra for Ajer. Sjekk dette selvmålet i CL-kvaliken:

Sammenlignes med City-stjerne

Nordmannens prestasjoner har blitt hyllet av manager Brendan Rodgers, som kaller Ajer «toppklasse». BBC-ekspert Pat Nevin har sagt at midtstopperen «kommer til å cruise i Premier League», og at han «ser ut som en yngre versjon av (Manchester City-stjernen) John Stones».

– Han har veldig bra fysikk og duellkraft. Vi synes også han har en «pondus» i spillet sitt som er veldig interessant. Han bruker fysikken sin klokere og har blitt flinkere til å være sjef i backfireren. Han er en ledertype, og det er noe som mangler i norsk fotball, sier Per Joar Hansen.

Studerer medisin: Slik er Ajers nye Celtic-liv

– Er han aktuell for den neste landslagstroppen?

– Han har meldt seg på. Det er veldig lovende at han i såpass ung alder har klart å spille seg inn på et topplag som Celtic, hvor han spiller foran 50.000 tilskuere i hver hjemmekamp. Han må spille med voldsomt press hele tiden, men får fortjent ros for prestasjonene. Det er gode signaler å ta med seg.

Ajer og Martin Ødegaard med innøvd trekk:

Stoppertrøbbel på landslaget

Det norske landslaget har slitt med å finne gode og varige løsninger på midtstopperplass de siste årene.

I 2017 fikk Håvard Nordtveit, Tore Reginiussen, Even Hovland, Gustav Valsvik og Jørgen Skjelvik sjansen i midtforsvaret. Sigurd Rosted var tidvis med i troppen uten å få spilletid, mens Vegard Forren mistet plassen i troppen på grunn av lite spilletid.

Nå antyder Per Joar Hansen at det er store muligheter for Ajer dersom han fortsetter utviklingen inn mot landskampene i mars.

– Det har foreløpig vært litt åpent på stopperplass, så det er ingen tvil om at han konkurrerer om en plass hos oss, sier han om den tidligere Start-kapteinen.