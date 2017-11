King ser mer og mer komplett ut

Kommentar (Newcastle-Bournemouth 0-1) Joshua King (25) gjorde comeback i ligaspill lørdag ettermiddag. Det er gode nyheter for landslagssjef Lars Lagerbäck.

Han scoret ikke, det gjorde Steve Cook, men Joshua King var en av de beste på banen da Bournemouth, på overtid, slo Newcastle på bortebane. Oslo-gutten har utviklet spillet sitt voldsomt siden han fikk tillit av manager Eddie Howe i Bournemouth etter overgangen i 2015.

Komplett

Han ser på mange måter ut som den komplette spissen nå, han som har selvtillit nok til å ta på seg mye mer ansvar enn «bare» å score mål.

I dagens Bournemouth-lag ligger King ofte litt tilbaketrukket, bak en annen spiss, lørdag var det Callum Wilson. For King har teknikk og fysikk til å vinne baller, holde på den – og gjøre andre spillere gode.

Det han kanskje har utviklet mest, det er pasningsspillet sitt. Og det er kanskje ikke så rart at det ikke har vært så tydelig tidligere: King har vært sett på som en toppspiss, med fart, som skal ligge på offsidegrensen og eventuelt putte ballen i mål.

Tillit og tro

Men for Lars Lagerbäck må det være deilig å se at King er langt mer enn en målscorer. For da kan han fint bruke han i spann med en target-spiss, en angriper som lever av innlegg og oppspill.

Mot Newcastle spilte King sin første kamp siden 14. oktober. King har vært ute i tre kamper på grunn av skade, men det var det ikke lett å se mot Newcastle. Han sto 90 minutter, det var andre angripere som ble byttet ut. Og det forteller mye om hvilken tillit og tro manager Eddie Howe har.

For Lars Lagerbäck er det viktig at flere spillere kliver fram som ledere i gruppa. King er en spiller, i kraft av at han spiller fast i en av de store ligaene, fint kan ta den posisjonen. Og det bør vi forlange også nå, alderen hans er fin (25), han har spilt lenge nok på landslaget - og han liker ansvar, sånn jeg kjenner King.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Bør kanskje hvile

Mot Newcastle skapte han masse, og han var også nær et par avslutninger som fint kunne gitt mål.

Hvis Lars Lagerbäck velger å bruke King mot Makedonia og/eller Slovakia, så får han en spiller som beviselig er i form, tross skadeproblemene.

På grunn av kamp-belastningen, og den nylige skaden, kan det være smart at King ikke spiller mer enn en av kampene nå.

Det kommer langt viktigere landskamper i 2018.