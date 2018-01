King og Jarstein - lyspunktene i et ellers trist Norge-år

Kommentar Joshua King (25) og Rune Almenning Jarstein (33). Det er lyspunktene i et, ellers, nytt, mørkt kapittel av norsk fotball – det femte på rad.

2017 skulle bli et år der landslaget skulle få et løft med Lars Lagerbäcks inntreden. Hvis vi er helt ærlige, så ble det ikke sånn. Norge virker fortsatt å være i samme negative spiral som de har vært siden 2012: Landslaget kommer ingen vei. Labyrinten ser ut til å mangle utganger. Vi famler i blinde, mangler ledere, mangler en klar spilleplan – og har rett og slett ikke mange nok spillere som er gode nok til å løfte landslaget opp i det europeiske midtsjiktet.

Var nummer 88

Norge er nummer 59 på FIFA-rankingen. Så sent som i juli var nasjonen, som i 1993 endte året på fjerdeplass, på en historisk lav 88. plass.

2017 for norsk fotball blir ikke bedre av at Danmark er nummer 12, Sverige nummer 18 og Island nummer 22 på FIFA-rankingen. Og det blir slett ikke noe bedre av at alle disse tre naboene kvalifiserte seg til VM mens Norge var ute av det allerede før Lagerbäck startet jobben for et drøyt år siden.

Lyspunktene finner vi i England og Tyskland, en spiss og en keeper, Joshua King og Rune Almenning Jarstein. Dette var også de to eneste nordmennene VGs panel blandet inn i diskusjonen rundt kandidater til Nordens Landslag, som VG har tatt ut hvert år siden 2010.

I takt med landslagets fallende kurve, har naturlig nok antall nordmenn på Nordens Lag blitt færre med årene. Fra tre spillere i 2010 og 2011, til to i 2012, en i 2013, to igjen i 2014, én i 2015, ingen i fjor – før Joshua King får plass på laget i 2017.

Jarstein og King

Rune Almenning Jarstein var lenge med i kampen om å bli Bundesligas beste keeper, og han var med i diskusjonen rundt Nordens Landslag helt til slutt, men måtte se seg slått av to mann: Leicesters Kasper Schmeichel og FC Københavns Robin Olsen.

Joshua King hadde, som Jarstein, et imponerende år i 2017. Det var den talentfulle spissens definitive gjennombrudd, der hans manager i Bournemouth, Eddie Howe, ikke bare så råmaterialet som lå der, men også klarte å få det ut.

Det skal Howe ha mye kred for. Mange har sett Kings såkalte potensiale. Ingen fikk det ut – før Eddie Howe.

13 av sine 16 ligamål for Bournemouth scoret King i andre halvdel av sesongen (2017). Dette ble gjort på et høyst middelmådig lag, som kjempet på nedre halvdel. Likevel var det kun syv spillere i hele ligaen som scoret flere mål enn Joshua King i 2016/17. I tillegg scoret han tre landslagsmål, og selv om denne høsten har vært litt mer beskjeden i antall scoringer (to ligamål, et i ligacupen), så er det ingen tvil om at King har utviklet seg til en ganske komplett spiss de siste to årene.

Moi, Berge og Ødegaard

Fakta Norges fem siste landslags-sesonger i tall: 2013: Drillo/Høgmo 13 kamper 3-3-7 10-17 12 poeng. 2014: Høgmo 12 kamper 4-3-5 11-16 15 poeng. 2015: Høgmo 9 kamper 3-2-4 8-10 11 poeng. 2016: Høgmo 10 kamper 3-1-6 12-16 10 poeng. 2017: Lagerbäck 9 kamper 3-2-4 12-13 11 poeng.

Lars Lagerbäck må håpe og tro at både King og Jarstein i enda større grad overfører sitt gode spill i klubblaget til landslaget. Så må han håpe at de positive tegnene som Moi Elyounoussi og Sander Berge viste i 2017, bare vil bli bedre i 2018. Så må han finne et solid stopper-par, i hvert fall to som er gode sammen, og så er det, i hvert fall for meg, et håp om at vi får se mer til Martin Ødegaard i 2018.

I tillegg må Lagerbäck både håpe og tro at det MÅ snu nå. Norge har hatt fem strake sesonger med negative resultater, altså flere tap enn seirer, på rad.

Fra 2013-17 vant det norske landslaget kun 30 prosent av kampene mens de tapte 49 prosent. Det vil i snitt si at Norge taper annenhver fotballkamp. Og da nytter det selvsagt ikke å snakke om noe sluttspill. I tillegg scores det for få mål, kun 53 på de 53 siste landskampene (2013-17). Det forteller en historie om hvor fotballskoen trykker.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Finne sin stil

Slik kunne vi fortsatt. Sannheten er, uansett, at det norske fotball-landslaget har prestert for svak over for lang periode nå, uansett om det er Drillo, Høgmo eller Lagerbäck som har stått på sidelinjen. Det er greit at det ikke bor så mange i landet vårt, men det bor ikke så veldig mange flere i Danmark eller Sverige – for ikke å snakke om Island, som har kvalifisert seg til de to siste sluttspillene.

Unnskyldningene må bort. Norge må finne sin stil, spillere det går an å stole på, spillere som virkelig ønsker å løfte Norge opp igjen fra den grøfta som bare er blitt dypere og dypere, egentlig siden 2010.

Det er Lars Lagerbäcks ansvar.

Innkjøringsåret er slutt.

Nå begynner alvoret.