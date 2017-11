SKOPJE (VG) Mange mener nivået på amerikansk MLS er for lavt til å bli vurdert på nivå med Europa. Det vil ikke Ola Williams Kamara (28) høre snakk om.

– Det er bare tull. Bare tull, sier Kamara og fnyser.

Oslo-gutten har tatt USA med storm siden han ble solgt til Columbus Crew i februar 2016. I løpet av to sesonger har han banket inn svimlende 35 mål og slått seks målgivende pasninger på 62 kamper.

Enkelte stemmer, inkludert landslagssjef Lars Lagerbäck, har vært kritiske til nivået til den amerikanske ligaen sammenlignet med europeisk klubbfotball. Selv mener Kamara at prestasjonen er like sterk som hvis han hadde gjort det i Norge, Østerrike eller på tysk andrenivå, hvor han tidligere har spilt.

– Det er den beste ligaen jeg har spilt i. Ligaen i Østerrike er rangert som den 11. beste i Europa. Den norske er nummer 28. Og motstanderne i begge de ligaene var mye svakere enn de jeg møter i MLS. Det er bedre spillere, bedre ferdigheter, høyere tilskuersnitt, nye stadioner, alle har strøkne gressbaner, som spiller drar du til fine hoteller, store byer, får god mat. Hele greia er en mye bedre opplevelse, sier Kamara, som har blitt svært populær blant fansen:

– En veldig rar greie



– Er det frustrerende å høre at folk sier at du bare scorer så mye fordi ligaen er dårlig?



– Det er klart man tenker at folk tar feil. Samtidig kan jeg ta meg selv i at jeg ikke tenkte at MLS var så bra som det faktisk er. Jeg skjønner nordmenn, men for meg er det morsomt, for når spillere i MLS snakker om å komme til Europa, så sier de at «kanskje jeg vil bli i MLS likevel, for jeg vil ikke havne i en mindre liga som Nederland eller Belgia». Mens vi i Norge ser veldig opp til Nederland og Belgia. Så det blir en veldig rar greie.

Kamara ble kalt inn i den norske troppen i siste liten, mandag morgen, like etter at han hadde bidratt til at Columbus Crew tok seg videre i MLS-sluttspillet på bekostning av stjernespekkede New York City FC, med Patrick Vieira som manager, David Villa som spiss og Andrea Pirlo som innbytter:

– Jeg fikk en melding litt før kampen om at jeg skulle ringe opp. Men da valgte jeg å vente litt med å få vite hva det var, sånn at jeg kunne holde fokus på kampen først. Det var en veldig bra dag, sier Kamara, som innrømmer at han fortsatt er «litt sliten i kroppen» etter en lang reise fra USA til Makedonia.

Lagerbäck: – En annen type liga

Han er på landslaget for første gang siden en septemberkveld på Wembley i 2014, da han fikk et 12 minutter langt innhopp i Norges 1-0-tap mot England. Du vet, den gangen Vegard Forren fikk en tjukkas-melding av Wayne Rooney.

Siden den gang har han vært gjennom Austira Wien, på utlån i Molde, og nå i Ohio-klubben Columbus Crew. «Fra der har det bare vært sky is the limit», smiler spissen som er offensiv før comebacket på landslaget.

– Jeg har lyst til å komme hit og vise hva jeg kan. Jeg skal komme her og score mål. Det er den innstillingen jeg har.

Lars Lagerbäck sier at han «regner med» Kamara til lørdagens kamp mot Makedonia. Svensken har følgende å si om det ferskeste tilskuddet til troppen:

– Overbevist er man aldri når man bare har sett spillerne i sine klubblag. Det blir man først når man ser hvordan de fungerer hos oss. Han har gjort det veldig bra og vært med i bildet lenge, og nå passet det veldig bra.

– Hvordan vurderer du nivået på MLS sammenlignet med for eksempel de nordiske ligaene?



– Jeg har sett en del matcher og snakket med en del som kan MLS. Inntrykket er at ligaen er relativt ujevn, og at det er stor forskjell på lagene. Det er en annen type liga. Men den er definitivt ikke svakere enn de nordiske ligaene, sier Lagerbäck.