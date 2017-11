Kamara hentet inn på landslaget

Ola Kamara (28) har bøttet inn scoringer i MLS, og uttalt at han burde vært på det norske landslaget. I dag ble han tatt ut.

– Nå har jeg hatt to strake sesonger som er bedre enn de fleste norske spillere, bortsett fra Joshua King. Jeg har vist god scoringsform over to med 34 mål. Jeg burde vært på landslaget, men jeg vet jo også at trenere velger spillere som passer inn i sin spillestil, sa Kamara da VG møtte ham etter kampen mot New York City 23. oktober.

De to siste sesongene har Kamara bevist sin målteft i USA, men 28-åringen har ikke spilt med flagget på brystkassa siden 2014. Nå får han sjansen igjen, til landskampene mot Makedonia og Slovakia.

Lars Lagerbäck har fått mange forfall i troppen han tok ut forrige uke. Både Joshua King, Stefan Johansen, Fredrik Midtsjø og Omar Elabdellaoui har takket nei, og landslagssjefen måtte dermed velge erstattere.

Anders Trondsen har allerede blitt hentet inn - mandag morgen meldte NFF på sin Twitter-konto at Kamara skal inn i troppen.

Spiller sluttspill



Da VG møtte Kamara i USA for et par uker siden, hadde han akkurat spilt uavgjort mot New York City, ett av målene signert nordmannen. Den siste tiden har de to klubbene møttes flere ganger, sist natt til mandag. Da tapte riktignok Kamara og co, men sikret likevel plass i semifinalen i MLS-sluttspillet med 4-3 sammenlagt.

De skal nå møte Toronto over to kamper. Den som vinner sammenlagt skal spille finale mot vinneren av Western Conference i desember.

Men før den tid skal Kamara altså møte den norske landslagstroppen, og endelig få spille en kamp for Norge igjen. Det er en sjanse han har ventet lenge på, etter å ha sett uttak etter uttak komme uten at hans navn har stått på listen.

– Det er klart at det irriterte meg litt i begynnelsen, men etter hvert har jeg tenkt at jeg har prestert godt nok, og at det må handle om spillestil, sa han til VG i slutten av oktober.