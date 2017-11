BRATISLAVA (VG) Jo Inge Berget (27) er så å si ferdig i svenske Malmö. En del av grunnen er at han ikke lenger får en skattefordel i landet.

– Det er klart at om jeg skal tjene det samme som jeg har gjort de tre siste årene, så blir det veldig mye dyrere for klubben. Jeg har gjort det bra der og er egentlig ikke interessert i å gå masse ned i lønn fordi kunstnerskatten forsvinner, sier Berget til VG.

Den skjeggete kantspilleren signerte en treårskontrakt med Malmö i januar 2015. Kontraktslengden var neppe tilfeldig: I 2012 innførte Sverige kunstnerskatt, som gjør at utenlandske idrettsutøvere slipper å betale skatt på en fjerdedel av inntekten så lenge de tjener mer enn 88.000 kroner i måneden. Den svenske kunstnerskatten forsvinner etter tre år.

Det betyr at Jo Inge Berget, dersom han fortsetter å spille i landet etter januar, vil måtte betale betydelig større summer i skatt.

– Det gjør det vanskeligere for Malmö å beholde spillere. Det er et problem som er i Sverige. Det er enklere for dem å hente spillere for tre år enn det er å beholde dem. Det er både fordeler og ulemper med den typen beskatning. Det er klart det gjør det lettere å få litt større navn til ligaen, men det blir vanskeligere å beholde dem også, sier Berget.

Fristet av USA

Han avsluttet nylig en sesong som ble kronet med Malmös andre suverene seriegull på rad. Trolig har nordmannen spilt sin siste kamp for den skånske klubben.

– Jeg har lyst til å prøve meg på et høyere nivå. Så må de tilbudene komme også. Det er ikke akkurat sånn at jeg kan velge og vrake i klubber, sier Berget, som står fritt til å forhandle med hvem han vil ettersom kontrakten utløper ved nyttår.

Han har den siste tiden blitt koblet til en rekke klubber. Hetest har kanskje ryktene om amerikansk MLS vært. Orlando City skal blant annet være interessert i å signere 27-åringen.

– Det er litt annerledes enn det man kanskje har tenkt tidligere år, men den ligaen har kommet seg veldig de siste årene, og det blir et lite eventyr samtidig. Det er aktuelt, og så får man se hva totalpakken kan bli til slutt. Mange av de lagene der holder til i kule og store byer. De har litt å lokke med. Når man er blitt familiefar, får man tenke på hva som passer oss alle, sier mannen som ble far for første gang i september.

Landslagstrener Lars Lagerbäck har tidligere vært skeptisk til nivået på den amerikanske ligaen i forbindelse med Ola Kamara. VG spurte svensken hva han vil synes dersom Berget velger å reise «over dammen».

– Det finnes en ulempe når det kommer til USA, og det er at de ofte spiller ganske tett opp mot landskampene våre, og deretter må reise hit og håndtere tidsforskjellen, sier landslagssjefen.

Danmark er «en mulighet»

Berget benekter at en USA-overgang vil bety at han nedprioriterer det norske landslaget.

– Nei, det synes jeg ikke. Det er ganske mange flere landslagsspillere i den amerikanske ligaen enn den norske og svenske. Og jo flere slike de får, desto mer må de kanskje tenke på å tilpasse seg de europeiske datoene også. Om man spiller for tette kamper kan det jo bli et problem, men det blir opp til Lagerbäck å bestemme dersom det skulle skje.

Nordmenn dominerer i dansk fotball for tiden: Pål Alexander Kirkevold og Alexander Sørloth bøtter inn mål, mens Åge Hareide og Ståle Solbakken trener henholdsvis det danske landslaget og FC København. Selv har Berget blitt koblet til Brøndby.

– Den danske ligaen er bra. Det er klart det er en mulighet, sier han.