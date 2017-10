Hevder landslagsspiller Jo Inge Berget er på vei til MLS

Både Brøndby og Orlando City skal være aktuelle destinasjoner for Jo Inge Berget (27), men hovedpersonen selv legger ikke skjul på at Florida frister.

Etter tre år i svenske Malmö går det mot slutten for hans tid i den svenske klubben. Expressen hevder å vite at 27-åringen er ferdig i Malmö, og at han ikke kommer til å forlenge kontrakten med Allsvenskan-klubben.

Men det skal ikke stå på tilbudene, for den norske landslagsspilleren. Han skal allerede ha takket nei til to ikke navngitte tyrkiske klubber, og danske Brøndby skal følge den tidligere Molde- og Cardiff-spilleren tett.

Så du denne? Babylykke for Berget

I tillegg hevder Expressen at MLS-klubben Orlando City allerede har vært på banen med et kontraktstilbudet, og de hevder at kontraktsforhandlinger pågår. Berget selv gjør ikke mye for å legge noen demper på ryktene om en eventuell overgang til den amerikanske ligaen.

– Det er nok varmere i MLS og i Orlando enn det er her, ha-ha. Det er klart det ville vært gøy, sier Berget til Expressen.

VG har vært i kontakt med Bergets agent, Jim Solbakken, som ikke ønsker å komme med noen kommentar.





– Avgjørende valg i hans karriere



Dersom han velger å dra til statene, slutter han seg til samme liga som Ola Kamara har dominert i denne sesongen. Og Eurosports MLS-kommentator Petter Bø Tosterud tror Berget kunne gjort en god jobb i USA.

– Spillere fra Skandinavia har tradisjonelt sett gjort det bra i MLS, og jeg tror helt klart han kunne gjort en god jobb. For hans del er det ikke et skummelt steg, men kanskje et overraskende steg, sier han, og fortsetter:

– Det er et spennende valg, og han kan få en viktig rolle i en klubb som har slitt mye denne sesongen (nest sist i grunnserien). Jeg ville tenkt meg godt om dersom jeg var Berget, dog; Han er i en perfekt alder til fotballspiller å være, og det kan være vanskelig å komme tilbake til Europa igjen. Dette kan bli et avgjørende valg i hans karriere.

Les også: «Bortglemte» Kamara banker inn mål i MLS

Tosterud tror heller ikke at dersom Berget ender opp med å slutte seg til enMLS-klubb, så er det ikke på grunn av nivået. Da går det nok mer på opplevelsen, tror han.

Men nettopp nivået er interessant å diskutere. Ola Kamara har – til tross for sine 18 scoringer denne sesongen – ikke blitt tatt ut i landslagstroppen. Berget har vært et relativt fast innslag i Lars Lagerbäcks tropp, og Tosterud tror ikke en eventuell MLS-overgang vil bety slutten på hans landslagskarriere.

– Berget kler Lagerbäcks stil på en helt annen måte enn Kamara gjør, og jeg tror ikke at det er ligaen som har vært avgjørende for om Kamara kommer med på landslaget eller ei. Det er fullt mulig å holde seg inne i landslagsvarmen, mener Tosterud, og trekker frem David Villa som et eksempel.

Husker du? Berget betalte millioner for å komme seg bort

Den spanske spisslegenden spiller for New York City FC, og ble tatt tilbake i landslagstroppen tidligere i år.

Dersom den eventuelle overgangen går i orden, får Berget ikke bli lagkamerat med tidligere Ballon d'Or-vinner Kaka. På en pressekonferanse tidligere i oktober, bekreftet han at han er ferdig i Orlando City etter sesongen.

Da blir MLS nok en stjerne fattigere, etter at Andrea Pirlo annonserte at han legger opp etter sesongen.