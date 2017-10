Henriksen kan være rett mann for Lagerbäck

Kommentar (San Marino - Norge 0-8) Det er mulig Sander Berge (19) er best i løpstester. Men mot San Marino var det makkeren, «glemte» Markus Henriksen (25), som sørget for starten på det som ble en glad kveld for norsk fotball.

Og Henriksen kan bli en viktig mann for landslaget og Lars Lagerbäck i tiden som kommer.

Poenget med Markus Henriksen er at han er en spiller som skaper overtall, fordi han er flink til å komme på de lange løpene inn i motstanderens 16-meter. Alle lag trenger en slik spiller. Om Henriksen er mannen for Norge vil vise seg mot bedre motstandere.

Vært borte i 11 måneder

Det var i hvert fall Lagerbäcks første mulighet til å se Henriksen i aksjon, trønderen har ikke spilt på landslaget siden møtet med Tsjekkia for 11 måneder siden, og Lagerbäck lot seg garantert imponere, i en kamp han selv hadde advart litt mot å ta for lett på.

Nå er det omtrent like lite å lære av en kamp mot San Marino som mot Tyskland, de to nasjonene ligger helt ytterst i hver sin ende av fotball-floraen, men det var hyggelig med noen scoringer, noen fine kombinasjoner og en solid seier.

Uansett motstander.

Og norsk fotball trenger alle de oppturene de kan få nå, så mye negativitet som det har vært de siste årene.

Løp inn i 16-meteren

Det er mange som har slitt med å få hull på San Marino, og stresset kan komme, uansett motstander, så derfor går det en ekstra takk til Markus Henriksen. Nullen sprakk allerede etter åtte minutter, og dermed fikk aldri San Marino sjansen til å beleire egen 16-meter i særlig grad. Generelt sett mener jeg det skytes for sjelden i dagens fotball, og Henriksen viste hvorfor det er smart:

Ballen gikk innom en motstander, skiftet litt retning - og dermed var keeper sjanseløs.

Seks minutter senere ble Henriksen felt innenfor 16-meteren. Joshua King scoret sikkert på straffen. Tre minutter etter det igjen klarte Henriksen å få kranglet ballen til King - som gjorde 3-0.

Og seks minutter før pause fikk Henriksen frispark. Moi Elyounoussi sendte ballen rett i mål. Fire målskapende involveringer på en omgang altså, og det i sin første landskamp på 11 måneder for Henriksen, som har ment seg utsatt for en kampanje fra norsk presse tidligere.

Skjerpet landslag

For San Marino var skremmende svake, langt dårligere enn på Ullevaal for et år siden. Det Lars Lagerbäck får ta med seg, er at spillerne hans ville mye, at de sjelden eller aldri gikk i «drible-fella», som er lett når motstanderen er så svak. I stedet fortsatte Norge å spille ballen, til hverandre, skapte sjanser og burde egentlig vunnet med nesten det dobbelte.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Så mange sjanser hadde Norge mot San Marino. Nærmere 20 sjanser telte vi. Det skjer ikke ofte i internasjonal fotball. Og Alexander Sørloth hadde seks-sju store sjanser - uten å score. Det forteller litt om overtaket. Men dette var mot en nasjon som har vunnet EN av de 146 landskampene de har spilt. Bare i VM-kvalifisering har de sluppet inn mer enn 300 mål gjennom historien.

Norge gikk fra 0-6 til 8-0 altså, på en måned. Det forteller mye om hvor Norge i øyeblikket ligger i fotball-landskapet.

For Lars Lagerbäck blir det viktigere å sørge for at Norge aldri taper 6-0 igjen enn å vinne nærmere tosifret mot en av de svakeste landslagene i verden.

Han kan starte med en god kamp mot Nord-Irland søndag på Ullevaal.