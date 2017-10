Hallvar Thoresen ærer sin avdøde far Gunnar: – En hedersmann på alle mulige måter

Hallvar Thoresen (60) kommer med mange gode ord etter at faren og fotballhelten, Gunnar, døde 97 år gammel denne uken.

– Det er ikke bare en fotballspiller som har gått bort. Han var en hedersmann på alle måter. Han har satt spor etter seg på en fin måte. Han var en flott familiemann også, sier Hallvar til VG.

Faren Gunnar scoret 22 mål på 64 landskamper og regnes som en av Norgeshistoriens største spillere. Hallvar selv regnes også som en av tidenes beste fotballspillere fra Norge etter en stor karriere i Nederland og med 50 landskamper.

– Det er veldig trist, selv om han ble 97 år. Det var flott at han var så oppegående helt til slutten. Vi pratet mye og mye om fotball. Da jeg besøkte han, var han alltid oppdatert på siste kamp og ville ha innside-info fra miljøet jeg var. Han har hatt et veldig fint liv, sier Hallvar.

Både Hallvar og Gunnar har vært landslagskaptein for Norge. I hjembyen Larvik har Gunnar fått en gate oppkalt etter seg i bydelen Nanset.

Dette sier Nederland-profilen om Hallvar:

Inspirasjon



Hallvar fikk ikke sett sin far som spiller, men historiene han har hørt har betydd mye.

– Etter alle historier og dokumentasjon så skjønner jeg at det var en unik spiller. Det lå bak i hodet for min del som en motivasjon også alltid. Han visste at det var mulig og gikk an, forteller Rosenborg-speideren.

Se også: Fotballstjernene som risikerer å miste VM

Gunnar Thoresen ble seriemester med sitt Larvik Turn tre ganger (1953, 1955 og 1956). Det ble 425 mål på 472 kamper. Etter karrieren fulgte han sønnen tett.

– Han fulgte karrieren min hele veien. Det beste ved det var at han ikke presset meg noe, men han var alltid veldig interessert. Det var utelukkende en stor inspirasjon og motivasjon, sier 60-åringen.

SLO ENGLAND: Norge slo England 2–1 i 1981 foran 23.000 tilskuere. Her de to målscorerne Hallvar Thoresen t.v. og Roger Albertsen etter kampen. Foto: , NTB scanpix

Hallvar Thoresen har fått mye støtte den siste uken.

– Det har vært mange som har vært oppmerksomme på dette. Både fra hele Norge og i utlandet. Det viser at vi har vært betydelige og det er jo hyggelig.

Les også: Gullit om Nederlands VM-drama og mye mer

Beste far-sønn-duoen



Toppfotballsjef Nils Johan Semb sa at han ikke kunne komme på en bedre far og sønn-konstellasjon i norsk fotball.

– Vi har noen slike, men det er den sterkeste. Hallvar er etter min mening en av Norges beste spillere gjennom tidene, sa Semb til NTB.

– Gunnar er en av de aller, aller beste jeg har sett. En av de aller største. Jeg hadde gleden av å se han og han var en av mine favoritter. Han var ikke noe tilbake for de beste i England. Han hadde en fantastisk karriere på både landslag og klubblag, sier Arne Scheie, NRKs legendekommentator, til VG.

– Hallvar sin karriere er jo også helt enorm. Det er vanskelig å skille dem. Begge er hvert fall blant de største i Norge, legger Scheie til.

Les også: Sverige kan få hjelp fra Norge

NFF markerer ikke



Norges Fotballforbund kommer ikke til å markere Gunnar Thoresens bortgang under landskampen mot Nord-Irland søndag.

STOR: Hallvar Thoresen gjorde stor karriere i utlandet. Her for PSV Eindhoven i 1985. Foto: Hans Due , NTB scanpix

– Det ville vært rart å gjøre noe annerledes nå. Det er sånn miljøet er i Norge. Selv blir jeg satt mye mer pris på i Nederland enn her hjemme. De er bedre til å ta vare på gamle helter i utlandet, sier Hallvar Thoresen.

Les også: Går mot felles matchball i Eliteserien

Temaet har blitt diskutert i sosiale medier denne uken.

– Praksisen er forskjellig i Fotball-Europa. Vi har ikke tradisjon for å markere bortgangen til tidligere landslagsspillere, og det er derfor ikke planlagt noen markering på Ullevaal i morgen, sier Svein Graff, direktør for kommunikasjon og samfunn, til VG.

I England blant annet og mange andre deler av Europa er det vanlig å hedre avdøde fotballprofiler med ett minutt stillhet og sørgebind blant annet.

Les denne: Argentina i alvorlig trøbbel

– Jeg synes absolutt man skulle markert spillere av Gunnar sitt kaliber. De har betydd så mye for fotballen og samfunnet, men så ville det kanskje vært rart å gjøre det nå. Det har vært flere som også har gått bort uten at noe har blitt gjort, sier Arne Scheie.

– Dette er et spørsmål som burde kommet før 2017 fra deg. For vi burde hedre slike legender, mener Scheie.