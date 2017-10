Genk-sjef slår tilbake etter Sevilla-presidentens Sander Berge-utspill

Sevillas president går åpent ut med at han ønsker å signere den norske Genk-profilen Sander Berge (19) i januar.

– Vår intensjon er å signere Berge, sier klubbpresident José Castro over en dobbeltside i mandagens papirutgave av lokalavisen Estadio Deportivo.

Genks sportsidrektør Dimitri De Condé er ikke av samme oppfatning.

– Det blir ikke mulig i januarvinduet, sier De Condé i en kort kommentar til VG.

– Kommer ikke til å gi oss

Avisen Estadio Deportivo slo for en uke siden Sander Berge opp på forsiden sin med nyheten om at Sevilla er ute etter å signere den norske Genk-spilleren i januar. Avisen skrev at Genk skal ha spurt om mellom 18 og 20 millioner euro (over 180 millioner kroner) for Berge, mens Sevilla skal ha lagt inn et bud på 12 millioner euro.

INNRØMMER STOR INTERESSE: Sevilla ønsker å signere Sander Berge, bekrefter president José Castro. Foto: Skjermdump , Estadio Deportivo

Sevilla skal ifølge avisen ha troen på at de kan få napp allerede i januar. President Castro bekrefter disse intensjonene, på spørsmål om de har tenkt til å signere Berge i førstkommende overgangsvindu.

– Det gjelder ikke bare Berge, men også noen flere. Det er noen få spillere som Sevilla har sett på i flere år, og som vi ønsker oss. Vi vet ikke om alle kommer til å komme, men det er vår intensjon å signere noen av dem, deriblant Berge. Vi vet ikke om det kommer til å skje, men vi kommer ikke til å gi oss i forsøket på å klare det, sier Castro.

Kan erstatte stjerne

Berge er blitt nevnt som den fremtidige erstatteren til Premier League-aktuelle Steven N'Nonzi.

– Vi vet ikke hva som kommer til å skje med N'Zonzi, innrømmer Castro.

Samtidig bekrefter han at Sevilla har nok penger til å signere en spiller som Berge uten at de trenger å selge noen først.

Sander Berge har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

Berges agenter Morten Wivestad og Mike Kjølø ønsker ikke å kommentere overgangsspekulasjoner rundt spilleren.

Sevilla-interessen har blitt omtalt siden før sommeren. VG skrev om interssen fra den spanske storklubben i mai. Men dette er første gang klubben går åpent ut og uttrykker sitt ønske om å signere nordmannen.

