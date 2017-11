TRNAVA (VG) (Slovakia – Norge 1-0) Keeperveteran Rune Jarstein (33) var så skuffet over å slippe inn et overtidsmål i jubileumskampen at han nektet å snakke med pressen og gikk rett i spillerbussen.

Hertha Berlin-keeperen, som feiret sin 50. landskamp, hadde stått som en mur i det norske målet i 93 minutter, men slapp inn et mål av Stanislav Lobotka på kampens siste spark. Etterpå forsvant han rett inn i spillerbussen uten å snakke med pressen.

– Han var enormt skuffet etter baklengsmålet på overtid i jubileumskampen og passerte mixed zone før dere var der. Det får vi sette på kontoen for spontan skuffelse og det er til å forstå etter at han holdt oss inne i kampen med flere meget gode redninger før det glapp i siste sekund, sier landslagets mediesjef Svein Graff.

Nytt tap: Lagerbäck kritisk til det norske angrepet

– Blir jo feil



Jarstein hadde egentlig en avtale om å gjøre et intervju med rettighetshaver Eurosport etter kampen, men var så skuffet at han ikke ønsket å la seg intervjue.

– Han viste frem sitt gode, gamle temperament. Jeg har forståelse for at han er forbannet, for han står en praktkamp. Det blir jo feil, for du skal møte journalistene enten du vinner eller du taper. Men kanskje var det like greit at det gikk ut over bussen enn alle journalistene, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Slik spilte Norge: Jarstein best på VG-børsen

Jørgen Skjelvik tok skylden for Norges baklengsmål mot Slovakia:

Rekdal: – Helt naturlig

Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal, som så Jarstein gå rett forbi ham og inn i spillerbussen, har full forståelse for at Jarstein reagerer slik.

– Jeg synes det er helt naturlig. Det viser at han bryr seg, at han er en vinnerskalle. Han er den spilleren som spiller på det høyeste nivået mest konstant av alle norske spillere. Han står uke etter uke som en av de beste keeperne i Bundesliga. Det er ingen norske spillere som er på hans nivå hver uke, sier Rekdal og legger til:

– Heller dette enn folk som sitter og leter etter Pokémon i garderoben etter et tap.

– Hva synes du om Jarsteins prestasjon mot Slovakia?



– Han står solid. Han gjør meget gode redninger og utstråler en trygghet og en ro som man ønsker av en keeper. Når han slipper inn et slikt mål i jubileumskampen, er det tøft, tungt, og irriternde, sier Rekdal, som er misfornøyd med det Norge har vist i de to siste kampene: