Endelig en plass for det største talentet

Kommentar Hvem som har regien, det vet jeg ikke. Men Norges Fotballforbund elsker å leke litt med presse og media. Nå endte det i hvert fall med at Martin Ødegaard (18) får sin «Lagerbäck-debut» før han fyller 19 år.

I dagens medieverden skal alt skje raskere enn Lucky Luke trakk revolveren. Så da Leif Gunnar Smerud først gikk på podiet og presenterte sin U-21-tropp, med mye omtalte Martin Ødegaard, gikk tastaturene varme i redaksjonene. Konklusjon: Ødegaard vraket fra A-troppen - igjen.

Så kom han med

Noen i NFF må ha visst at dette kom til å skje. Var det moro å lure presse og media på denne måten? Mediesjef Svein Graff så i hvert fall ut til å kose seg da Lagerbäck kom på podiet, drøyde en stund med å vise frem sin tropp – og så sto jammen Ødegaard der også gitt.

Igjen ble det fart på tastaturene: Rettelse, rettelse, NB! Ødegaard er med likevel.

Jeg vet ikke hvor morsomt dette var, men greit nok: Martin Ødegaard ble i hvert fall delt i to, på et vis, som jo var mulig all den tid U-21 spiller kun en kamp mens A-laget spiller to, for at begge skulle få nyte godt av han. Det inkluderer mer reising og mer stress enn for de andre spillerne (også lagkamerat Morten Thorsby), men det klarer nok den godeste 18-åringen fra Drammen.

Spilt i fire år på A-lag

Det er lite som er skandale i fotball, men det hadde vært merkelig om ikke Lars Lagerbäck hadde benyttet sjansen til å se på nært hold, og snakke skikkelig med, Norges største fotballtalent i 2017. Ødegaard har tross alt spilt A-lagsfotball i snart fire år (debuterte i en A-kamp på La Manga i januar 2014), så det kan umulig være noen stor overgang for han å komme inn i Lagerbäcks tropp.

Og han fortjener sjansen også. Leif Gunnar Smerud ville selvsagt gjerne ha han med i U-troppen også, spesielt etter oppvisningen hans mot Tyskland, og siden det fortsatt er en bitte-liten mulighet for at Norge kan komme til U-EM. Det er forståelig.

Så da blir det Ødegaard for A-laget i Makedonia 11. november, rask hjemtur og så Irland på Marienlyst for U-21 tre dager senere. Det samme med Morten Thorsby, som også har imponert over tid nå, både i Heerenveen og på U-21-landslaget.

Kirkevold - fortjent

Lars Lagerbäck innrømmer at disse to kampene trolig blir de siste kampene der han tester ut spillere. Derfor er også toppscoreren i dansk fotball, Pål Alexander Kirkevold, med i troppen. Det er fortjent. Du kan ikke gjøre så mye mer som spiss enn å score i hver kamp, og nå får Kirkevold den sjansen han har håpet på.

Resten er opp til han selv.

Ola Kamara var i en litt lignende situasjon, men han fikk ikke sjansen. Lagerbäck må gjøre noen valg, og han er ikke glad i å bytte mye i troppene sine.

I utgangspunktet betyr ikke to treningskamper på bortebane i november all verden for Lagerbäck. MEN: To seirer vil bety at 2017 går ut med fem seirer på ni kamper i landskamp-året, og da vil litt av æren være gjenopprettet: 1,89 poeng pr kamp gjennom et landslagsår vil være det beste siden 2010 (Drillo, to poeng i snitt pr kamp).

Myggen var best

Og noe soliditet har Lagerbäck funnet i løpet av dette fotballåret. Tar vi bort Tyskland-kampen, så har Norge sluppet inn fire mål på seks kamper og holdt nullen i de tre siste.

Det er der Lagerbäck ønsker å være.

Hvis han i tillegg kan få integrert en så kreativ spiller som Martin Ødegaard i kollektivet sitt, så kan dette bli veldig bra.

Det er i hvert fall en start at norsk fotballs største talent og mest kreative fotballspiller siden Erik Mykland (1990-2000) nå får sjansen til å vise hoved-sjefen for norsk fotball hva han kan gjøre – også på et A-landslag.