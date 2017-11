En trist, nesten litt pinlig affære

Kommentar (Makedonia - Norge 2-0) Det er mulig Lars Lagerbäck fikk noen svar på hvem han IKKE trenger å ta med seg inn i EM-kvaliken i 2018. Noe særlig annet kan ikke landslagssjefen ha fått ut av møtet med Makedonia.

For å si det hardt og brutalt: Dette var stusslig, litt pinlig, ganske meningsløst, egentlig, når utbyttet blir så dårlig som det faktisk ble i Skopje.

Kampen ble i tillegg avsluttet med en klassisk keeper-tabbe, av Sten Grytebust, som gjorde at 1-0 til Makedonia ble til 2-0 til slutt.

Ja, det var en treningskamp, en treningskamp som kommmer mens spillerne, i hodet sitt er opptatt med seriespill, og i tillegg er det viktige landskamper for kollegaer og motspillere.

For det er klart: Vi blir litt misunnelige når vi så Sverige slå Italia på Friends Arena fredag, og venter på at Danmark skal spille play-off mot Irland i Parken litt senere.

Hvis vi så legger til at Island allerede er klare for VM, så blir det automatisk litt stusslig med en treningskamp mot Makedonia, rangert som nummer 85 i verden, på bortebane, på et stadion som nesten var tomt: Det var så få mennesker der at vi nesten kunne høre alt spillerne sa.

Så denne kampen tente seg ikke selv, for å si det sånn.

Men det er da du skal vise karakter, vise at du vil være med videre, vise landslagssjefen at akkurat du ønsker å spille deg inn på dette laget. Det var det ingen som gjorde.

Dessverre.

Spørsmålet blir alltid stilt etter en «terning 1-kamp», som ikke betyr noe: Var det noe poeng i å spille?

Alle fotballtrenere svarer ja på et slikt spørsmål, helst feier de spørsmålet vekk. Men jeg lurer, når jeg ser Norge på halv maskin, etter at sesongen er slutt, i en treningskamp mot en nasjon uten apell blant publikum: Ville det egentlig vært like greit å være hjemme og trene?

Men hva fikk vi se?

Sten Grytebust, keeperen som fikk sjansen fordi Andre Hansen meldte forfall, han hadde noen gode redninger. Før DEN tabben kom, og som selvsagt ødelegger helhetsinntrykket.

Vi fikk se et stopperpar, som sammen med ankeret Ole Kristian Selnæs, sov, ble balltittere og ikke fulgte med da rutinerte Goran Pandev smatt mellom dem på et fint gjennomspill, og gjorde 1-0 til Makedonia rett før pause.

Da hadde Martin Ødegaard (18), som egentlig ikke viste stort på de 69 minuttene han spilte, skutt i stolpen og ut.

Men det var også Norges eneste målsjanse i kampen.

På 90 minutter.

Ole Kristian Selnæs er klart beste når han har to indreløpere foran seg. Jeg har aldri sett han spille som jeg vet han kan i en firer på midten. Det kan være tilfeldig, det kan også være at han er en spiller som er mer avhengig av systemet enn andre.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Vi så lite til Alexander Sørloth, Ola Kamara yppet seg litt, før Pål Alexander Kirkevold kom inn. Han så vi ikke noe til før Lagerbäck byttet inn Moi Elyounoussi og Morten Thorsby. De to løftet spillet bittelitt, og Kirkevold kom litt mer med.

Men ikke nok.

Kampen fadet ut med en tabbe, og det var ganske trist å se spillerne gå av banen, foran noen få tilskuere. Det må være mer å få ut av norske fotballspillere en lørdag kveld i november enn dette.

Det holder rett og slett ikke, hvis vi skal nærme oss de nest beste, og et eventuelt sluttspill igjen.