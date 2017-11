Elyounoussi har fått nøkkelrolle i Basel – vil kreve minst 120 millioner for «Moi»

SKOPJE (VG) Han presenterte seg i norsk fotball med 12 overstegsfinter. Nå er Mohamed Elyounoussi (23) toppscorer under Lars Lagerbäck, en av de hesteste norske utenlandsproffene – og selv om Sarpsborg er byttet ut med Champions League, kommer fortsatt løkketriksene.

– Fotball er blitt mye mer alvorlig. Du har 20-30.000 bak deg som vil vinne en fotballkamp. Det er mye mer press. Det å kunne underholde, er iallfall noe jeg setter pris på når jeg ser på TV. Så håper jeg folk også gjør det. Det har vært en del av meg siden jeg var liten og fortsatt er det. Men det er ikke så mye overdrivelser nå, sier Elyounoussi til VG.

Han starter på benken mot Makedonia i lørdagens privatlandskamp for Norge, men han er å regne som en av Lars Lagerbäcks viktigste menn.

Nå har «Moi» akkurat sett utgaven av seg selv for fire år siden (se video), da som Sarpsborg-spiller, og finteshowet han trakk frem mot Viking i bare sin tredje Eliteseriekamp fra start.

Løkkespiller



Spoler man frem til dagens dato, er håret litt kortere, trøyenummeret på ryggen (24) det samme – og fiksfakseriene litt færre. Men de er fortsatt der, definitivt. Fordi han liker å bringe inn litt lek og moro når fotballen ellers byr på såpass mye alvor.

– Først og fremst startet det med gutta på løkka. Jeg så mye fotball. På (Cristiano) Ronaldo, på Ronaldinho. Men det er ikke bevisst, jeg planlegger ikke 10-12 overstegsfinter, sier 23-åringen, som sier at trenerne han hadde i Sarpsborg, Roar Johansen og Brian Deane, oppfordret ham til å gjøre slikt.

– Jeg tror dem så det i meg at jeg kom til å gjøre det uansett, smiler Elyounoussi.

Fra Sarpsborg gikk veien via seriegull, cupmesterskap og europacupspill i Molde og til den sveitsiske Champions League-gjengangeren Basel, som betalte rundt tre millioner Euro for ham den gangen.

Nå er det helt andre summer det blir snakk om – dersom han blir en av de neste til å forlate talentfabrikken helt nord i Sveits nær grensen til Tyskland og Frankrike.

Etter hva VG får opplyst, ser klubben for seg minst 12 millioner Euro for å slippe nordmannen. De forlenget kontrakten hans i sommer, og det betyr gjerne at de betaler Elyounoussi litt mer i lønn hver måned, som en slags investering at de kan kreve enda mer dersom han selges til en ny klubb.

Tidenes dyreste norske spiller er også den eneste som har kostet et tresifret beløp i overgangssum: Tore André Flo (fra Chelsea til Rangers for 160 millioner i 2000).

Om Sevilla viser handlekraft i sitt uttalte ønske om å signere Sander Berge fra Genk, vil trolig 19-åringen fra Asker være neste nordmann som sprenger 100-millionersgrensen (Genk vil trolig kreve 15-20 millioner Euro).

Var koblet til Leicester



Men en eventuell Elyounoussi-overgang, der Leicester fra pengestinne Premier League er blitt koblet til nordmannen, vil summen trolig bli plassert i et lignende sjikt. Bare de fem siste årene har Basel hatt fire spillersalg på over ti millioner Euro (se oversikt i faktaboks).

– Jeg er blitt stemplet som den viktigste og «den kreative» spilleren. Allerede nå merker jeg at jeg har mye større ansvar. Det er fint for meg å kjenne litt på det og prøve seg som det. Jeg trives veldig godt og i Basel, sier Elyounoussi.

– Men hva er et naturlig neste steg for deg med tanke på liga?

– Det blir ikke noe «sidesprang», det må være ett steg opp igjen. Men jeg legger ikke så mye vekt på det. Jeg visste ikke at jeg skulle til Basel da jeg var i Molde, jeg fokuserer bare på treningshverdagen og på å bli bedre.

Blomstret etter Bjarnason-salg



Fra Sveits går rapportene på at Elyounoussi – som er en av de tre offensive spillere i Basels 3-4-3-system – vokste da den islandske landslagsspilleren Birkir Bjarnason ble solgt til Aston Villa denne vinteren.

– Da han dro, hadde jeg et press på meg første kampen etter vinterpausen. Så svarte jeg ganske godt. Med et hattrick, da…

– Du er en av få nordmenn som spiller i Champions League i år – føler du at du får nok «kred» for det?

– For min del legger jeg ikke vekt på det. Vet selv hvor jeg er. Jeg spiller den største klubbturneringen i verden, det største nivået du kan komme på. Om det kommer i media eller ikke, gir ikke meg noe mer, men når vi har såpass få nordmenn som er med i verdens største turnering, er det stort. Vi har spillere som også spiller mye i disse kampene. Så det er noe som burde hatt litt større fokus, ja, sier Elyounoussi.

I forrige sesong var han Norges eneste spillende representant i turneringen, i år har han fått selskap av fetter Tarik (Qarabag), Omar Elabdellaoui (Olympiakos) og Ghayas Zahid (APOEL).

– Champions League gull verdt



I år har Basel dessuten alle muligheter til å gå videre sammen med gruppeleder Manchester United, selv om det trolig krever poeng mot engelskmennene og iallfall seier mot Benfica, etter at sveitserne røk 1-2 hjemme mot CSKA Moskva sist.

Der kunne for øvrig Elyounoussi utlignet til 2-2 etter et heftig soloraid, inklusiv en klassisk overstegsfinte:

– Hvor mye tror du det har å si for din personlige «attraktivitet» at du spiller Champions League også etter jul?

– En god kamp i Champions League er gull verdt. Interessen der er mye større enn jeg noensinne har vært med på. På en vanlig ligakamp i Basel har vi kanskje 50 scouter (speidere). I Champions League er det minst 200. En god kamp i Champions League kan avgjøre mye, tror Mohamed Elyounoussi.