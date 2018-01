Egil «Drillo» Olsen (75) har tidligere sagt at han hater Idrettsgallaen, men lørdag ble han hyllet i Hamar. Han synes han fortjente hedersprisen.

– Skal jeg være helt ærlig, synes jeg til og med at jeg har fortjent det, men tidspunktet var veldig spesielt, sa Drillo fra scenen.

– Litt stas

– Jeg liker å være forberedt på ting. Og det var jeg til de grader ikke nå. Jeg hadde skjønt litt om jeg hadde fått denne prisen på 90-tallet. Men nå? Jeg har til og med uttrykt en viss skeptisk til denne Idrettsgallaen. Men jeg må si jeg syns det er litt stas tross alt da som har vært så heldig å få vært med på mye med et norsk landslag, sa 75-åringen.

Etterpå fikk VG en prat med prisvinneren:

– Det er ikke det jeg er mest glad i, seanser som dette. Jeg har en datter som er verdensmester (cheerleading), som ikke har blitt invitert hit en gang!

– Men jeg er ikke så uberørt av at jeg blir satt pris på. Jeg reagerer på det, sier Drillo til VG.

– Alle reiser seg

Norge har ikke vært i et sluttspill siden Nils Johan Semb tok Norge til fotball-EM i 2000, så Drillo har på mange måter vært unik for norsk fotball. 75-åringen har vært norsk landslagssjef i to perioder. Først fra 1990-1998, før han gjorde comeback mellom 2009 og 2013.

VGs sportssjef mener det var på tide at tidenes landslagstrener i fotball fikk prisen.

– Han er ikke så glad i priser, men at Egil Olsen selvsagt skal ha Idrettsgallaens hederpris en gang, er det ingen tvil om. Utførte nærmest mirakler med landslaget, to sluttspill, øyeblikket mot Brasil i 1998 - og faktisk også noen gode resultater i del to som landslagssjef (4. beste nasjon i verden i 2010 hvis vi ser på resultater). Alle reiser seg for Drillo - og jeg stiller meg i rekken av gratulanter, sier VGs sportssjef Øyvind Brenne.

I 2013: – Tåpelig

I 2013 var Drillo kritisk til hele prisgallaen.

– Det er det tristeste som er. Jeg hater Idrettsgallaen, sa den daværende landslagssjefen.

– Det er så tåpelig.

– Så du synes det burde vært avviklet?

–Ja. Det ser sikkert noe media har funnet på, det kan jeg tenke meg. De synes det er morsomt.

Fem år etter fikk han altså en av idrettens aller gjeveste priser på Idrettsgallen.

