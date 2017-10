Disse kan Norge møte i den nye nasjonsligaen

VM-kvalifiseringen er over for Lars Lagerbäck som kan rette blikket mot EM i 2020. Men veien dit blir annerledes enn tidligere. Nå er det klart hvilke nasjoner Norge kan møte i det nye kvalik-formatet.

Ungarn, Romania, Skottland, Slovenia, Hellas, Serbia, Albania, Montenegro, Israel, Bulgaria, Finland, Kypros, Estland og Litauen.

Disse kan bli Norges motstandere i veien mot et nytt EM etter at seedingen ble klar i dag. I hvert fall gjennom nye Nations League (heretter nasjonsligaen).

Om du ikke umiddelbart skjønner hva nasjonsligaen er, er du neppe alene. Kun de mest ihuga har nok satt seg inn i UEFAs nye kvalifiseringsordning i forkant av EM om snaue tre år.

Målet er å eliminere ubetydelige privatlandskamper og øke interessen rundt landslagsfotballen ved å la alle kampene få betydning.

– Det er både fordeler og ulemper, spesielt for de mindre landene, sa landslagstrener Lars Lagerbäck da han og toppfotballsjef Nils Johan Semb forklarte det nye systemet for pressen for to dager siden (se video i toppen av saken).

Men det er lett å bli forvirret når det foregår to separate (i hvert fall nesten) turneringer, som begge gir EM-plasser, om prestasjonene er gode nok.

I korte trekk kan Norge komme seg til EM i 2020 på følgende måter:

• Bli blant de to første i en tradisjonell EM-kvalifiseringsgruppe bestående av seks lag. Nytt av året er at tredjeplassen ikke gir playoff-plass, slik som Norge fikk mot Ungarn under EM-kvalifiseringen i 2015.

eller:

• Kvalifisere seg gjennom den nyopprettede nasjonsligaen. Her er Norge i pot med 14 andre lag med omtrent samme FIFA-ranking. Alle de 15 lagene deles opp i fire puljer, og deretter vil gruppevinnerne (fire lag) møtes til et mini-sluttspill (playoff) hvor man til slutt står igjen med én vinner – denne får EM-billett.

Det litt spesielle er rekkefølgen kampene skal spilles i.

1. Først spilles gruppespillet i nasjonsligaen ferdig

2. Deretter spilles den ordinære EM-kvalifiseringen ferdig.

3. Lagene som ikke har kvalifisert seg gjennom EM-kvaliken får en ny EM-sjanse i playoff.

Lagerbäck mener det finnes både fordeler og ulemper ved det nye systemet. Spesielt om man er en av de mindre nasjonene, som for eksempel Norge.

– Det er alltid bedre for de mindre landene å spille treningskamper. Problemet er at våre spillere har mindre internasjonale erfaring. Så det er bra å rullere i treningkamper, sa Lagerbäck og dro frem sin tidligere arbeidsgiver Island som et eksempel.

De er seedet i pulje A, sammen med Tyskland, Polen, Portugal, Belgia, Spania, Frankrike, England, Sveits, Italia, Kroatia og Nederland. Riktignok skal de kun møte fire av lagene i gruppespillet i nasjonsligaen, men motstanden er av topp internasjonal klasse.

– Ser man på Island så kommer de til å spille mot tøffe lag med et relativt lite utvalg spillere. Så de kommer til å slite, avsluttet landslagstreneren.

