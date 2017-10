Det er på tide å finne et stopperpar, Lagerbäck

Det har vært et evigvarende tema siden Brede Hangeland sa nei til landslaget i 2014: Finne sjefen i midtforsvaret – og ikke minst et velfungerende stopperpar.

Poengsnitt for de 30 siste, norske landskamp-årene (fra best til dårligst): 1999: 2,46 poeng. Landslagssjef: Semb. 2010: 2,33 poeng. Drillo. 2004: 2,31 poeng. Hareide. 1993: 2,30 poeng. Drillo. 1996: 2,29 poeng. Drillo. 1997: 2,00 poeng. Drillo. 2009: 2,00 poeng. Drillo. 2005: 1,88 poeng. Hareide. 2007: 1,82 poeng. Hareide. 1992: 1,73 poeng. Drillo. 1990: 1,70 poeng. Stadheim/Drillo. 1995: 1,69 poeng. Drillo. 1994: 1,64 poeng. Drillo. 2001: 1,64 poeng. Semb. 2002: 1,60 poeng. Semb. 1998: 1,57 poeng. Drillo/Semb. 2012: 1,50 poeng. Drillo. 2011: 1,44 poeng. Drillo. 2000: 1,40 poeng. Semb. 1991: 1,33 poeng. Drillo. 2017: 1,33 poeng. Lagerbäck. 2014: 1,25 poeng. Høgmo. 2015: 1,22 poeng. Høgmo. 2003: 1,07 poeng. Semb. 1989: 1,00 poeng. Stadheim. 2006: 1,00 poeng. Hareide. 2016: 1,00 poeng. Høgmo. 2013: 0,92 poeng. Drillo/Høgmo. 1988: 0,78 poeng. Grip/Stadheim. 2008: 0,50 poeng. Hareide.

Og det gjelder ennå.

For i de åtte siste landskampene, i løpet av et år, har Norge startet med syv forskjellige stopperpar.

Syv på åtte kamper der altså.

Ikke akkurat en oppskrift på suksess.

Så det er på tide, Lagerbäck: I 2018 MÅ du finne ut hvilke to stoppere som skal ta Norge til EM med det som er målsettingen din: Slippe inn under et mål i snitt per kamp.

Følgende har vært prøvd siden møtet med San Marino 11. oktober 2016:

• Even Hovland og Vegard Forren.

• Even Hovland og Stefan Strandberg.

• Even Hovland og Gustav Valsvik.

• Tore Reginiussen og Håvard Nordtveit.

• Even Hovland og Håvard Nordtveit.

• Håvard Nordtveit og Jørgen Skjelvik (to kamper)

• Håvard Nordtveit og Gustav Valsvik.

Ingen av parene har fungert optimalt.

Så jeg er tilbake til utgangspunktet mitt: Hvis du ikke har en klar leder – og det har ikke Norge i midtforsvaret – bruk et par som kjenner hverandre godt. Jeg foreslo en gang Fredrik Semb og Steffen Hagen i Odd. Siden har de til og med gått seg bort på klubblaget, men en kombinasjon som ikke har vært prøvd for Norge ennå, det er Rosenborgs suksess-kombinasjon i store deler av denne sesongen:

Tore Reginiussen og Jørgen Skjelvik.

Jeg tror det er det beste paret Norge kan stille med. Og jeg skal begrunne det:

1. De kjenner hverandre bedre enn de andre.

2. Reginiussen er en leder.

3. Skjelvik har farten som trengs internasjonalt.

Nå er Håvard Nordtveit en av dem som har spilt seg opp via de siste landskampene (glem Tyskland, der var alle dårlige), og det vil nok føles urettferdig for Nordtveit hvis han settes ut nå.

Men Lars Lagerbäck kan fint begrunne et uttak av Reginiussen/Skjelvik med at han fortsatt er i prøve/feil-fasen, og at dette er kombinasjonen han ikke har prøvd. Av Nordtveit vet han hva han får – men vet han hva Reginiussen/Skjelvik kan gi han?

Jeg tror det er verdt forsøket, i en kamp som ikke betyr stort for Norge resultatmessig, det blir en fjerdeplass i gruppen uansett, men det betyr en del i en større sammenheng.

For med seier mot Nord-Irland i kveld, så blir det Norges beste landskampsesong (snittpoeng pr kamp) siden Drillos gode 2010-sesong. 1,57 poeng pr kamp ender Norge med da. Og det er verdt å ta med seg inn mot 2018, da alvoret starter – for alvor.

For siden 2010, har ikke et norsk landslag tatt mer enn 1,5 poeng i snitt pr kamp. Det er syv sesonger, hvis Norge spiller uavgjort (ender på 1,29 poeng pr kamp) eller taper (ender på 1,14 poeng pr kamp) på rad med store minustall.

Det må snu. Lars Lagerbäck kan starte med å gi publikum noe å glede seg over med en seier mot en god motstander. Det har i realiteten ikke skjedd siden Norge slo Kroatia 2–0 på Ullevaal 6. september 2015.

Avspark: 20:45.