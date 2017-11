Derfor er Danmark og Sverige bedre enn Norge

Kommentar Sverige og Danmark spiller avgjørende kamper, for fulle hus, mens Norge spiller treningskamper for halvtomme tribuner. Til sommeren spiller minst en av dem i et sluttspill mens Norge sitter hjemme og venter på neste kvalik.

Igjen.

Hvorfor er det sånn? Og hvorfor har det vært sånn i 18 år nå?

I utgangspunktet er det ingen åpenbar grunn. Det bor 9,9 millioner mennesker i Sverige, 5,7 millioner i Danmark og 5,2 millioner i Norge. Ikke så stor forskjell. Klimamessig er det en liten fordel Danmark, men heller ikke her er forskjellen så stor at det skulle tilsi at danskene har deltatt i fire (kanskje fem, etter i kveld) sluttspill siden 2000, Sverige har deltatt i fem eller seks, mens Norge ikke har deltatt i noen.

Norge var best

Litt historie, ispedd med fakta:

I de fem kvalifiseringene til EM og VM, fra 1992 til 2000, var Norge Skandinavias beste lag, basert på plass-siffer i de fem kvalikene (1,8 på Norge, 2,0 på Danmark og Sverige) og på antall poeng i snitt pr kvalik (Norge 18, Sverige 16,8, Danmark 16,6). Norge nådde tre sluttspill i denne perioden, Sverige det samme, mens Danmark deltok fire ganger.

Danmark vant EM 1992, mens svenskene kom til semifinale både i EM 1992 og i VM 1994. Norge nådde åttedelsfinale som det beste, i 1998.

Poenget er at de tre nasjonene var jevngode.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Skremmende

Flytter vi oss til kvalifiseringene siden EM 2000, finner vi en forskjell som er skremmende:

• Danmark og Sverige har opprettholdt sitt plass-siffer fra 1992-2000 (2), mens Norge har gått fra 1,8 til 3.

• Sverige har økt poengsnittet pr. kvalik med fire og et halvt poeng, Danmark har økt sitt med 1,9 poeng, mens Norges snitt har sunket med tre poeng pr kvalik.

Og det er akkurat forskjellen på å komme med i et sluttspill – og ikke. I perioden 2002-2018 har Sverige fem (seks) sluttspill, Danmark kan få sitt femte i kveld, mens Norge står med null.

Hva skjedde i skandinavisk fotball fra 2000 til 2018?

Arven etter Drillo og Eggen

Jeg tror noe av grunnen er spillestil, identitet. I Sverige har de, tross noen skifter av landslagssjef, spilt på ganske lik måte i alle år. Det samme i Danmark, der spillestilen er fastlåst i den forstand at den skal være «spillende», teknisk. Det ligger i kulturen.

4-5-1: Drillo med troppen sin fra VM 1994. Foto: Knut Erik Knudsen , VG

I Norge var det to trenere som lyktes på 1990-tallet: Egil Olsen og Nils Arne Eggen. Begge spilte 4-3-3 eller 4-5-1. Dette var sett på som en klar suksess-oppskrift. Likevel har ikke arven etter Drillo og Eggen blitt tatt vare på. Da Drillo-disippel Nils Johan Semb mislyktes i to kvalifiseringer, kastet NFF alt over bord og ansatte en trener (Åge Hareide) som byttet mye, fra 4-3-3 til 4-4-2 og 4-2-3-1. Så var det tilbake til Drillo og 4-5-1, så Høgmo med en variant av 4-4-2, før Norge nå har gått til en klassisk svensk variant med 4-4-2 og Lars Lagerbäck.

Det er fem landslagssjefer det. I samme periode har danskene hatt to landslagssjefer og Sverige tre.

Hjemmefordelen

Vinglingen har neppe styrket det norske landslagets resultater, selv om alt ikke skal svartmales. Norge var ganske nær sluttspillene i 2004, 2006, 2008, 2012 og 2016. Tre ganger play off, en gang målforskjell fra kvalifisering, en gang et poeng fra direkte kvalifisert. Men til VM 2002, 2010, 2014 og 2018 har vi ikke vært i nærheten.

Mens på samme tid kom svenskene og danskene akkurat over målstreken der Norge ikke holdt distansen helt. Eller bommet totalt.

Hjemmebanen: Det er noe annet å være på kamp i Stockholm (Friends Arena) eller København (Parken) enn Ullevaal stadion. Det er en annen stemning, du får en annen følelse av «fotball». Og det har hjulpet våre to naboer: Resultatene deres på hjemmebane i kvalik de siste 10 årene er mye bedre enn Norge sine.

Og det har vært avgjørende for at de har nådd sluttspill, mens Norge er blitt hjemme.

Det ligger en annen fotball-kultur i Danmark og Sverige enn i Norge. I tillegg har Norge hatt noen generasjoner der ikke mange spillere har klart å løfte landslaget.

IA Olsens tanke

I 1999 hadde Norge 28 spillere i Premier League.

Høsten 2017 er det EN norsk spiller i Premier League – Joshua King.

Det forteller i hvert fall litt om utvalget en landslagssjef har i 2017 kontra i 1999, selv om flere i dag spiller i tysk fotball, for eksempel, enn nordmenn gjorde i 1999.

Og hvorfor gjør de aldersbestemte landslagene det ganske bra, men det har vist seg så vanskelig å stable et godt A-landslag på beina de siste årene? Kanskje Stabæks sportssjef Inge André Olsen har et godt poeng når han sier at det er «få alternativer for de spillerne som ikke får A-kontrakt når de er 19 år, men som fortsatt vil spille fotball – og fortsatt kan bli gode. Noen utvikler seg senere enn andre. Vi burde gjøre som Tyskland, ha en U-23-serie».

Det er i hvert fall en interessant tanke.

I tillegg er det ikke tvil om at det må trenes bedre, med flinkere trenere og mer egentrening i ung alder.

Men du MÅ du jo ikke bli god i Norge. Systemet fanger deg opp om du ikke lykkes.

Så det er kanskje ikke så viktig?

Derfor spiller i hvert fall Norge treningskamp mot Slovakia klokken 18 tirsdag kveld, mens alles øyne er rettet mot det som skjer i Milano mandag kveld og Dublin tirsdag.